Ohne Roll, aber dafür mit umso mehr Death!

Die Schweden THE GENERALS haben ein recht simples musikalisches Konzept, denn sie haben sich einfach die rockige Seite der Death-Metal-Urväter ENTOMBED genommen und diese zum Dreh- und Angelpunkt ihres eigenen Sounds gemacht. Wenig überraschend traf der Vierer damit einen Nerv und landete mit seinem Debüt "Stand Up Straight" und dem Nachfolger "Blood For Blood" zwei Volltreffer, die den Herrschaften diverse Slots als Supports von bekannten schwedischen Bands überall in Europa einbrachten. Nach mehr als 400 Konzerten wurde es aber erst einmal ruhig um die Truppe und satte acht Jahre mussten Death'n'Roll-Fans inzwischen auf frisches Material der Generäle warten, das nun in Form des Langspielers "To Hell" endlich in den Startlöchern steht.

Allerdings schaue ich nach dem Genuss des Openers 'Faith In Fire' doch etwas verdutzt, denn irgendwo müssen die Jungs seit dem letzten Langeisen den Rock'n'Roll verloren haben. Ich jedenfalls höre im stoischen Stampfen der Eröffnungsnummer eher klassischen Oldschool-Death-Metal der Marke DISMEMBER, der angeführt vom Kreischen der verzerrten Gitarren (hier muss wieder das klassische Boss HM2 zum Einsatz gekommen sein, das praktisch seit Anfang der Neunziger diesen Sound definiert) keine Gefangenen macht und von einem dezenten Spritzer Melodie veredelt wird. Und auch im weiteren Verlauf suche ich meist das rotzige Rock-Fundament der vorangegangenen Alben vergeblich, was mich bei der Bewertung des neuen Materials in einen kleinen Zwiespalt bringt. So ist den Schweden dank der stilistischen Neuaustrichtung ein wenig ihr typischer Sound abhanden gekommen, den ich sehr mochte - andererseits überzeugen auch die auf Death Metal gebürsteten Kompositionen auf "To Hell" auf ganzer Linie. In dieser Hinsicht muss man sich nur 'Thrill Kill', den an AT THE GATES erinnernden Knaller 'Deadlock' oder die gnadenlose Abrissbirne 'Locate Decapitate Incinerate' anhören. Keiner dieser Tracks muss sich vor den Idolen der späten Neunziger verstecken und hält auch locker mit den aktuell aufstrebenden Newcomern wie ENDSEEKER oder LIK mit, die im vergangenen Jahr mit ihren Alben ja für mächtig Wirbel gesorgt haben.

Schlussendlich schafft die Produktion von Lawrence Mackrory, der wenig überraschend auch für LIK schon hinter den Reglern saß, den Balanceakt zwischen oldschooligem Flair und modernem Wumms und verpasst dem Material von "To Hell" die benötigte Durchschlagskraft. So werden Fans von THE GENERALS im ersten Moment sicher ein wenig dem beschwingten Death'n'Roll nachtrauen, doch nach kurzer Eingewöhnung muss man zugeben, dass die Scheibe auch ohne die rockigen Züge eine perfekte Death-Metal-Abreibung geworden ist, die am Ende des Jahres sicher ihren Weg in einige Bestenlisten finden wird.