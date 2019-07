Gitarrren-Overkill par excellence!

Für sein neues Projekt GENERATION AXE hat sich Gitarrenvirtuose Steve Vai mit vier weiteren Meistern ihrer Faches zusammengetan. Dies sind im einzelnen Zakk Wylde (BLACK LABEL SOCIETY, OZZY OSBOURNE), Nuno Bettencourt von EXTREME und Tosin Abasi (ANIMALS AS LEADERS). Zusammen begab man sich 2017 auf große Tour durch Amerika und Asien. Steve Vai sagt dazu: "Die Idee bestand darin, eine übergangslose Show mit einer Backing-Band und fünf gestandenen und eindrucksvollen Gitarristen zu schaffen, dabei sollten in verschiedenen Konfigurationen sowohl Solo-Songs performt werden als auch gemeinsame Kompositionen voll großartig orchestrierter Gitarren-Extravaganz entstehen." Es wurden mehre Shows in China mitgeschnitten. Daraus entstand jetzt das Livealbum mit dem wundervoll passenden Titel "The Guitars That Destroyed The World – Live In China".



Nach mehrmaligen Hören kann ich resümieren, dass der Fan hier genau das bekommt, was versprochen wird. Soll heißen an der musikalischen Darbietung der einzelnen Protagonisten lässt sich im Prinzip nichts aussetzen, diese ist über jeglichen Zweifel erhaben. Musiziert wird hier jeweils zusammen, solo oder in unterschiedlichen Konstellationen, diese könnt ihr der Songliste entnehmen. Vieles davon ist instrumental und man fühlt sich von der ganzen Virtousität teilweise fast erschlagen. Fünf Gitarren auf einmal können manchmal zudem auch ein bisschen viel sein. Was bei der genialen zehnminütigen Adaption der JOHNNY WINTER-Nummer 'Frankenstein' vorzüglich funktioniert, geht für meine Ohren beim DEEP PURPLE-Klassiker 'Highway Star' gehörig in die Hose. Ich hätte mir zudem grundsätzlich mehr magische Momente wie der wundervollen Version der CITIZEN COPE-Stückes 'Sideways' gewünscht. Auch 'Whipping Post' im Original von der ALLMAN BROTHERS BAND kann hier voll und ganz überzeugen.



Das ist allerdings Kritik auf absolute hohem Niveau, aber ein bisschen weniger Shredding hätte dem Album bestimmt nicht geschadet. Wer daran seine Freude hat, für den ist "The Guitars That Destroyed The World – Live In China" perfekt. Ansonsten empfehle ich, eventuell vorher mal ein Ohr zu riskieren, um bei einem Blindkauf böse Überraschungen zu vermeiden. Schade finde ich übrigens auch, dass es das Teil nur als Tonkonserve gibt. Wo ist der Videomitschnitt, wo man den Herren auch ein bisschen auf die Finger schauen kann?