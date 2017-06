Hardrock ohne Herz

Sie haben der Welt noch was zu sagen - GENTILITY veröffentlicht ein Album, dessen Titel aufhorchen lässt. Leider geht die Message der Gruppe von Anfang an vollkommen unter...



Die stumpfe Produktion trägt dabei leider ebenso dazu bei, dass das Album bisweilen eher einfallslos und ohne Spannung wirkt. Der ebene, glatt polierte Sound lässt das Runtergeriffe der E-Gitarre mechanisch erscheinen, schon das klischeehafte "grande Finale" im Opener 'Wir haben der Welt noch was zu sagen', zeugt mehr von Chaos, als von Virtuosität.



Mit seiner rostigen, nasalen Stimme nuschelt und grölt Sänger Dirk Michaelis sich zwar äußerst engagiert durch die Songs, doch schafft er es nicht einmal, die großen Emotionen heraufzubeschwören, die GENTILITY z.B. mit Songs wie 'Wohin das Leben mich auch führt' transportieren will. Ohnehin lässt mich der Pathos von Texten wie 'Hans im Glück' trotz der ernsten Botschaft dahinter bisweilen irritiert die Stirn runzeln. Ebenso wie im musikalischen Aufbau bemüht GENTILITY hier gerne Klischees und Sprichwörter aus Märchen und Volksmund, die hier oft befremdlich und fehl am Platz wirken.



GENTILITY präsentiert sich mit "Wir haben der Welt noch was zu sagen" zwar technisch auf einem Niveau, an dem es nichts zu meckern gibt, doch die raubeinige Attitude und Spielfreude des Old School Hard Rock geht durch Plattitüden und eine flache Produktion leider verloren bzw. ist oft gar nicht vorhanden. Ob die Jungs das Feeling live besser vermitteln können? Das Potential schimmert auf jeden Fall durch...