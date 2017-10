Es gib nichts Neues, also machen wir das Alte neu. Mit Bonus.

GENTLE GIANT hat sich 1980 aufgelöst. Da kann natürlich eine neue Veröffentlichung nur ein Best-Of sein. Bleibt die Frage, ob das noch jemand braucht. Progfans werden die Band sicherlich kennen und sich die Origial-Alben ins Regal gestellt haben, und wer kein Fan des Stils ist, kann den ausufernden Siebziger-Prog der Briten auch weiterhin ignorieren. So weit, so einfach?

Nein, das dann doch nicht. "Three Piece Suite" enthält zwar neun Stücke der ersten drei GENTLE GIANT-Alben "Giant", "Acquiring The Taste" und "Three Friends", doch diese sind alle von Prog-Tausendsassa Steven Wilson in Stereo und Dolby 5.1 Surround Sound neu abgemischt worden. Damit erhalten die Stücke ein ganz neues Gewand, ohne dass Wilson die Musik verändert, er setzt nur neue Akzente und poliert die vorhandenen Spuren. Ja, das tut den Liedern tatsächlich gut. An den Reglern moderner Software weiß Herr Wilson einfach, was er tut.

Trotzdem bleibt die Frage, ob es sich lohnt, für einen solchen neuen Mix, der eben leider auch nur neun Stücke enthält, Geld auszugeben, während GENTLE GIANT-Fans sicher gerne alle Alben volständig neu abgemischt bevorzugen würden. Aber auch da hat das Label Alucard die Hürde nochmal höher gelegt. So enthält die CD neben einem Single-Edit des Songs 'Nothing At All' mit 'Freedom's Child' auch noch einen Track, der noch vor dem 1970er Debüt geschrieben wurde und laut Labelinformation auf "Three Piece Suite" erstmals offiziell veröffentlicht wird. Das scheint mir aber nicht korrekt zu sein, da das Lied auf der 1997er Best Of "Under Construction", ebenfalls von Alucard, enthalten war. Das Lied selbst ist noch deutlich in den Sechzigern verwurzelt und entfernt von den Prog-Epen, die die Band schon bald darauf auf Vinyl verewigen würde. Nicht schlecht, aber eben auch keines der absoluten Bandhighlights.

Was also bietet "Three Piece Suite"? Für Kenner der Band einen Song, den sie wahrscheinlich noch nicht haben und eine kürzere Version von 'Nothing At All'. Für echte Fans ebenfalls letztere Version und die Remixes, die für sie interessant sein dürften. Dafür gibt es übrigens noch eine Version mit zusätzlicher animierter Blu-ray, ganz sicher ein echter Zusatzwert für Fans. Für diejenigen, denen GENTLE GIANT unbekannt ist, stellt die CD allerdings einen sehr guten Einstieg dar, die Songauswahl ist tatsächlich ausgezeichnet.

Nun muss jeder selbst entscheiden, zu welcher Gruppe er gehört. Eine Kaufempfehlung für Jedermann kann nicht ausgesprochen werden, aber die beiden Zielgruppen der absoluten Fans und der Neueinsteiger werden gut bedient.