Schwedische Rock-Messe in voller Pracht!

Kaum zu glauben, aber bisher ist der ganze Hype um die Schweden GHOST eigentlich komplett an mir vorbeigegangen. Natürlich habe ich auch schon in die Platten des Kollektivs um Papa Emeritus reingehört, so richtig bin ich in das Schaffen der hinter ihren Masken anonym agierenden Truppe aber bisher noch nicht eingestiegen. Als nun allerdings das aktuelle Livealbum "Ceremony And Devotion" in unserer Redaktion eintrudelt, schien das die perfekte Möglichkeit zu sein, um diese Heavy-Metal-Bildungslücke endlich zu schließen. Immerhin gibt gerade die Bühnenperformance ja meist die besten Rückschlüsse darauf, was eine Kapelle leisten kann.

Folgt man diesem Mantra, dann wird es wohl höchste Zeit, dass ich mir auch die Diskografie von Papa Emeritus und Co. in die Sammlung stelle, denn das was die Jungs auf den hier vorliegenden siebzehn Tracks bieten ist ganz großes Rock-Kino. Aufgezeichnet wurde der Großteil des Materials dabei, den Ansagen nach zu urteilen, bei der Show, die das Sextett im vergangenen Sommer in San Francisco anlässlich der Promotion zur aktuellen "Popestar"-EP spielte. Dementsprechend fungiert auch 'Square Hammer' von eben jenem Silberling als Opener für das Konzert und katapultiert den Hörer im heimischen Wohnzimmer dank einer messerschaften Hookline direkt mitten ins Geschehen. Dass man sich auch im weiteren Verlauf der Spielzeit immer so fühlt, als wäre man bei einer leibhaftigen Messe der Truppe zu gegen, dafür sorgt der famose Mix von Produzent Tom Dalgety, der nicht nur die Band in perfektem Soundgewand präsentiert, sondern auch die Reaktionen des Publikums ansprechend laut in Szene setzt. Gerade bei den vielen im Studio nachbearbeiteten Liveaufnahmen der heutigen Zeit ist das keine Selbstverständlichkeit mehr und daher ein ganz großer Pluspunkt für diese Scheibe.

Ebenso positiv wie die Produktion fällt auch die Songauswahl auf, die einen perfekten Querschnitt durch sämtliche Veröffentlichungen der bisherigen Bandgeschichte bietet und damit insbesondere für einen Neuling wie mich den perfekten Einstieg in den GHOST-Kosmos bietet. Wer übrigens bereits vor einigen Wochen die digitale Fassung der Platte erstanden hat, dem entgehen mit 'Elizabeth' und 'Secular Haze' zwei Bonustracks, die nur auf der CD und Vinyl-Version erhältlich sind. Beide Nummern wurden auch bei anderen Konzerten der diesjährigen US-Tour mitgeschnitten, fallen aber trotzdem nicht aus dem Gesamtblid heraus, sondern fügen sich nahtlos in dieses rundum gelungene Live-Erlebnis im heimischen Wonzimmer ein.

Unter dem Strich ist "Ceremony And Devotion" damit sowohl für Fans als auch Neueinsteiger ein echter Pflichtkauf. Für die Ersteren wird hier in perfekter Manier das Konzerterlebnis der schwedischen Senkrechtstarter konserviert, während Neulinge mit den insgesamt siebzehn Tracks einen perfekten Überblick über das bisherige Schaffen der Rocker bekommen. Hier ist also Zuschlagen angesagt!