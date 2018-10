(Zu?) Entspannter Indie-Rock.

Wenn man will, kann man bei GHOST WORLD schon etwas Besonderes finden. Zum Beispiel Sängerin Liisas Stimme eines verletzten Engels, oder die betonte Entspanntheit in den Kompositionen, die auf alles verzichten, was Ballast darstellen könnte. Wenn man will, darf man den plätschernd-poppigen Indie-Rock der Finnen aber auch langweilig finden, denn allzu viel Spektakuläres passiert auf "Spin" nicht.



Für mich liegt die Musik je nach Song zwischen beiden oben beschriebenen Optionen. Manchmal erreicht mich die relaxte, leicht melancholische Herbststimmung, mal rauscht die Musik aber auch eher ohne großen Belang an mir vorbei. Zudem bin ich nicht grösste Fan von zu viel Hall und anderen Effekten auf der Stimme, doch es scheint, als wolle man der Stimme immer ein etwas entrücktes, leicht geisterhaftes Timbre geben. Das wirkt aber, wie oben schon gesagt, nur manchmal.