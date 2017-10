Cooles Debüt gestandener Recken

Wer sein Debüt dermaßen selbstbewusst betitelt, muss etwas auf dem Kasten haben, denn ansonsten besteht die Gefahr entweder als Narr verspottet, oder überhaupt gar nicht ernst genommen zu werden.



Zwar schafft es auch das aus dem südwestdeutschen / schweizerischen Raum stammende Quintett GIANT SLEEP klarerweise nicht, den Titel in Taten umzusetzen, wird mit "Move A Mountain" aber auf jeden Fall gehörig Staub aufwirbeln können. Um Angeber handelt es sich bei GIANT SLEEP ohnehin nicht, viel mehr haben wir es mit gestandenen Recken zu tun, die über reichlich musikalische Erfahrung verfügen und sich bei Bands wie DESTRUCTION und FEAR MY THIOUGHTS ihre Sporen verdient haben.



Überraschend kommt in diesem Zusammenhang aber, dass der Fünfer nun einer vergleichsweise gemäßigten Gangart frönt und mit "Move A Mountain" ein Album liefert, das vom – um die Band selbst zu zitieren – "Stoner-Doom-Heavy-Classic-Progressive-Post-Rock" geprägt ist. Schon klar, dass diese Bezeichnung nicht wirklich präzise ausgefallen ist. Tatsache ist aber, dass sich sämtliche Bestandteile sehr wohl finden lassen, wenn auch mitunter nur in Nuancen.



Dass mit einem solchen Gebräu eine sehr breitgefächerte Zielgruppe angesprochen wird, ist bei GIANT SLEEP jedoch keineswegs Theorie, sondern eher nur eine Frage der Zeit. Es besteht nämlich kein Zweifel, dass diese Herrschaften etwas von ihrem Handwerk verstehen und daher auch in allen Belangen – und zwar sowohl in doomig-tiefschürfender "Post"-Variante ('Forever Under Ground'), als auch mit Blues in gefühlvoll-traditioneller Machart - wie in 'Love Your Damnation' – zu überzeugen wissen. Aber auch (wie etwa in 'Denver') mit druckvoll zelebriertem Classic Rock, und selbst in einer weniger konventionellen Rock-Gangart mit psychedelischen Versatzstücken liefert GIANT SLEEP gediegene Kost.



Damit lässt sich vielleicht kein Berg bewegen, zumindest aber dürfte so manches "Massiv" gehörig ins Wanken geraten. Speziell dann, wenn GIANT SLEEP die in allen Gangarten fett groovenden Nummern von einer Bühne aus präsentieren! Cooles Ding!