Don't Touch The Outside

Der BETWEEN THE BURIED AND ME-Sänger auf eigenen Pfaden.

THOMAS GILES, auch bekannt unter Tommy Giles Rogers Jr., dürfte den meisten als Sänger von BETWEEN THE BURIED AND ME (BTBAM) bekannt sein. Dass sich Rogers, wenn es der Zeitplan BTBAMs erlaubt, gerne unter seinem kompletten Vornamen Solo austobt, ist hingegen nicht so weit verbreitet, dabei handelt es sich bei "Don't Touch The Outside" um das bereits dritte Solo-Album, welches just über BTBAMS neue Labelheimat Sumerian Records veröffentlicht wurde.

Wer einen simplen BTBAM-Ableger erwartet, der wird aber auch anno 2018 überrascht werden, denn bis auf die charakterstarke Stimme, sind Tommys Solo-Alben stets eine musikalische Achterbahnfahrt durch Prog-Rock, Alternative und sphärisch-elektronischen Klanglandschaften. Die fantastische Entscheidung, BTBAM-Drummer Blake Richardson trommeln zu lassen, sorgt zudem dafür, dass jeder Beat wie eine Eins sitzt. Auch Richardson weiß sein virtuoses Spiel zugunsten der straighteren Songs etwas zurückzufahren.

Während mir die rockigen Tracks wie 'Church Friends' und 'Incomplete' gut reingehen und seit "Automata I & II" auch fast auf einem BTBAM-Album stehen könnten, muss ich bei den Experimenten wie 'Radiate', 'Awake From Death', 'Take Your Seats' und '1709' doch genauer hinhören und ganz ehrlich gestehen, dass mir nicht alles gefällt. Zu fragmentartig und wie ein fremdes Puzzle-Stück wirken die Songs. Sehr gut funktioniert wiederum der elektronische Track 'Everyone Is Everywhere', der mit einer pumpenden Bass und einem Einar Solberg (LEPROUS) überrascht, den ich so auch noch nicht gehört habe. Der Hit des Albums hört aber definitiv auf 'Mr. Sunshine'! Das wundervolle Gitarrenlick verbreitet wirklich Sonne im Herzen, wunderschön! Viel abgefahrener, aber ebenso cool ist 'Weather Moods/Panic Starts' geworden: Mit dissonanten Klavierakkorden und Klopfgeräuschen beginnend, mausert sich die Nummer immer weiter zu einem spannenden Song eines sehr facettenreichen Albums.

Es macht viel Spaß, THOMAS GILES beim Experimentieren und Ausschöpfen seiner Kreativität zuzuhören, was aber gewiss nicht immer easy listening ist. Wer seine Stimme mag und tolerante Ohren hat, sollte "Don't Touch The Outside" einen Versuch geben!