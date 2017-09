Monumentaler Konzertmischnitt einer absoluten Legende des Prog

David Gilmour und Pompeji - bei diesen beiden Worten sollte es eigentlich bei jedem PINK FLOYD-Fan klingeln, immerhin produzierten die britischen Prog-Vorreiter im Jahr 1971 ihren legendären Konzertfilm "Live At Pompeii" im Amphitheater am Fuße des Vulkans Vesuv. 45 Jahre später kehrte Gilmour nun auf seiner Tournee zum aktuellen Langspieler "Rattle That Lock" an diesen magischen Ort zurück, um dort die erste Veranstaltung vor Publikum seit den Gladiatorenkämpfen vor der Vernichtung der Stadt durch den Vulkanausbruch im Jahr 79 abzuhalten. Natürlich wurde dieser denkwürdige Abend auch für die Nachwelt festhgehalten und so erscheint nun der Konzertmitschnitt unter dem gleichen Titel wie der legendäre PINK FLOYD-Film als CD, DVD und Blu-ray.



Wer den Briten und seine Konzerte kennt, den dürfte es nicht überraschen, dass die Aufnahmen aus Pompeji visuell und in Sachen Sound wieder einmal allerhöchste Qualität abliefern. Gerade optisch hat sich Gilmour dabei allerdings dieses mal selbst übertroffen, denn dank gigantischer runder Leinwand, einer die gesamte Arena umspannenden Lasershow und wunderbaren Spotlights am oberen Rand der Arena fällt es angesichts der visuellen Eindrücke ab und an schwer, sich überhaupt auf die Musik zu konzentrieren. Ganz besonders beindruckend sind die gigantischen Lichfelder, die sich während 'Shine On You Crazy Diamond' über den Köpfen der Zuschauer aufspannen oder die bis weit in den Nachhimmel reichenden Laser während des famosen Solo-Parts von 'Comfortably Numb'. Damit übertrifft Gilmour alles in allem sogar die tolle Produktion der "P.U.L.S.E."-Tournee von PINK FLOYD, die ich bis dahin für das rundum gelungenste Konzerterlebnis aus seiner Feder gehalten hatte.



Doch nicht nur optisch macht die DVD einiges her, denn auch in Sachen Songauswahl hatte Gilmour an diesem Abend in Italien einen gelungenen Querschnitt seiner gesamten Karriere im Gepäck. Neben FLOYD-Klassiker wie 'Wish You Were Here', 'Run Like Hell' oder 'Money' wird das Set dabei vor allem von Songs der letzten beiden Soloalben "Rattle That Lock" und "On An Island" bestimmt, die sich überraschend gut zwischen dem übrigen Material einfügen. Alle diese Songs hat man allerdings auch schon sehr häufig gehört, was jedoch nicht für das famose 'One Of These Days' und den "Dark Side Of The Moon"-Track 'The Great Gig In The Sky' gilt, die es beide eher selten in die Solo-Setlist des Maestros schaffen. Extra für diesen einmaligen Anlass hat Gilmour die Tracks allerdings wieder entstaubt und beide mausern sich für mich persönlich auch direkt zu den absoluten Highlights des Konzerts.



Alles in allem ist "Live At Pompeii" damit ein mehr als würdiger Nachfolger zum FLOYD-Meilenstein, der gleichzeitig vielleicht auch der gelungenste Konzertmitschnitt der gesamten Karriere von Gilmour geworden ist. Gerade wegen der optischen Darbietung würde ich allen Fans daher auch zur Blu-ray oder DVD-Version raten, denn auch wenn die Audiomitschnitte mit bestechender Qualität punkten, so sind sie ohne die visuellen Schmankerl doch nur halb so beeindruckend.