Das Teil rockt!

Ganze acht Jahre ist es her, als das Debüt "Hard As A Rock" erschien. Seither hat sich bei den Bonnern GINGER RED so einiges getan, denn von der alten Besetzung ist nur noch Bandgründer und Gitarrist Tom Weise übrig. Neu dabei sind Waldi Bracht (Gitarre), Jay Woodman (Bass), Michael Stein (Schlagzeug) und eine Sängerin mit dem Pseudonym The Mad. In dieser Besetzung entstand, das zweite Werk mit dem schönen Titel "Donuts And Coffee".



Was mir gleich zu Beginn auffällt ist, dass The Mad gar nicht so böse klingt, wie uns der Name weismachen möchte. Die gute Frau ist mit einer wahnsinns Rockröhre ausgestattet, mit der sie jeder der zehn mal härter und mal mehr klassisch rockenden Nummern ihren persönlichen Stempel aufdrückt und mich dabei von der Stimmfarbe irgendwie an Ann Wilson von HEART erinnert. Abwechslung wird auf "Donuts And Coffee" groß geschrieben. Da stehen richtig schöne Hardrocker wie 'Loving My Chains', der für mich zu den Highlights zählt, neben Songs wie dem Titeltrack, der eher ein Poprock-Nummer ist, die aber auch alles andere als übel ist und auch richtig Spaß macht. So wie eben die ganze Scheibe einfach Spaß macht. Zum Gelingen haben mit Sicherheit auch die zahlreich vertretenen Gäste ihren Teil beigetragen. Dazu zählen Chris Green (TYKETTO), Manni Schmidt (REFUGE), Mattias Eklundh (FREAK KITCHEN) oder auch Frank Pané (BONFIRE, SAINTED SINNERS).



Man kann abschließend sagen, dass sich das Warten gelohnt hat. Denn "Donuts And Coffee" ist eine richtig runde Sache geworden, bei deren Erwerb man eigentlich nichts falsch machen kann.



Anspieltipps: Come Close, Idolmaker, Donuts And Coffee, Loving My Chains