Der Weltraum ist nicht genug...

Für all diejenigen, die es vor zwei Jahren noch nicht mitbekommen haben, gibt es hier nun eine zweite Chance: Das neue GIÖBIA-Album ist nämlich ein Re-Release und geht auf das Jahr 2015 zurück, als die italienische Psychedelic-Kapelle sich erstmals aufmachte, HAWKWIND mit einem musikalischen Kniefall zu beehren. Denn die ursprünglich sieben Nummern von "Magnifier" sind eine durchgängige Huldigung an den Space Rock, beschwingt wie die Briten zu Beginn ihrer Laufbahn, aber eindringlich wie eine moderne Retro-Combo im Stile von MONSTER MAGNET und MY SLEEPING KARMA.

Doch anders als bei Wyndorff und Co. geht es bei GIÖBIA ausschließlich darum, das Gefühl der späten 60er und frühen 70er aufzugreifen und im Reich der Nebelschwaden neue Erkundungen vorzunehmen. Folgerichtig ist das Material dieser Scheibe ein einziger Trip durch die vertonte Pop-Art, gespickt mit vielen spannenden Soloeinlagen, aber eben auch mit leichtfüßigen Grooves und Reminiszenzen an die ersten Arbeiten aus dem Hause DEEP PURPLE. Und trotzdem geben sich die Italiener damit nicht zufrieden, suchen nach immer neuen Ausdrucksformen, landen zwangsläufig bei YES und PINK FLOYD und spannen die gesamte musikalische Breite, die zwischen diesen Acts liegt, um sie nach dem bekannten Space-Rock-Muster zu entfremden. Der Fokus liegt auf der musikalischen Hypnose und fördert Resultate zutage, die man in diesem Genre nur relativ selten angeboten bekommt. Wer sich zum Beispiel vom 15-minütigen 'Sun Spectre' nicht völlig wegbeamen lassen kann, scheint Musik auch nicht fühlen zu können, so massiv ist der Effekt der hier ständig wiederholten Grooves. Aber auch vergleichsweise kurze Nummern wie 'The Stain' und 'Devil's Howl' tragen einen maßgeblichen Teil dazu bei, dass "Magnifier" sich in die Geschichtsbücher dieses Genres eintragen können wird.

Denn am Ende ist ein kleiner Meilenstein im psychedelischen Underground entstanden, der vor zwei Jahren vielleicht noch nicht die große Aufmerksamkeit erzielen konnte, mit entsprechendem Backing durch eine Plattenfirma nun aber noch einmal anders aufgestellt wurde und zumindest mit Blick auf die inhaltliche Intensität durch die Decke gehen müsste. Mit dem THE OPEN MIND-Cover 'Magic Potion' gibt es auf der Neuauflage einen starken Bonus und einen weiteren Tribute an die Zeiten, in denen der Grundstein für die musikalische Sozialisation von GIÖBIA gelegt wurde. Starkes, nein spitzenmäßiges Album!

Anspieltipps: The Pond, The Stain, Sun Spectre