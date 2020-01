Stolze Newcomer mit dem nächsten Fleißkärtchen

Ein Blick in die bisherige Biografie dieser norwegischen Black-Metal-Combo ist allemal lohnenswert, denn auf der faulen Haut gelegen haben die Musiker von GJENDØD in den vergangenen fünf Jahren zweifellos nicht. Mehrere Demos, Compilation und nun auch eine Full-Length schlagen für die verrohten Nachwuchs bereits zu Buche, und dennoch führt die schiere Wut, sich schnellstmöglich mit neuem Stoff zu präsentieren, nicht zu qualitativen Schwankungen beim finalen Output. Bestes Beispiel: Die aktuelle Platte "Krigsdøger", die zwar vergleichsweise radikal durch die Boxen jagt, zwischen Verrohung und melodischem Black Metal aber dennoch eine angenehme Balance findet.

Was bei den Norwegern vor allem gefällt, ist der Umstand, dass man weder die aggressiven Parts noch die hymnischen Facetten so weit auskleidet, dass der Sound zu berechenbar wird. Es gibt räudige Attacken ebenso wie vermeintlich epische Melodic-Parts, zwishen Doom und Blastbeats gibt es ebenfalls eine Menge Spielraum, aber auch atmosphärisch sind die Türen in alle Richtungen geöffnet - wobei das dreckige Midtempo den Nordmännern letztendlich am besten steht. Denn sobald sich die Riffs schleppen, das groovige Gerüst Formen annimmt und Frontmann KK sich zwischen flehendem Röcheln und offensiven Screams in verschiedenste Formen der vokalen Abarten flüchtet, ist bei GJENDØD schwarz gefärbte Intensität angesagt.

Es folgen hymnische Passagen, introvertierte Instrumental-Abschnitte, radikalen Konter und immer wieder der Schwenk zurück in die ersten 15 Jahren des nordischen Black Metals, aus dessen Ideologie sich das Material von "Krigsdøger" ausschließlich zusammensetzt. Vor allem Liebhaber von DISSECTION und GORGOROTH (eine wahrhaftig kontrastreiche Mischung) sollten sich des neue Werk mal aus nächster Nähe zu Gemüte führen und mit ihrem persönlichen Geschmack abstimmen: klare Kongruenzen sind nämlich hier genauso vorprogrammiert wie anhaltende Begeisterung für eine der interessantesten und gleichsam puristischsten Neuankömmlinge der laufenden Black-Metal-Dekade! GJENDØD marschiert zielstrebig voran - und das auf "Krigsdøger" souverän und sehr stolz!