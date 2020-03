Tief durchatmen!

Das ist ziemlich derbe Kost! Keine per se schlechte, aber derbe, überfordernde Kost! Drei Musiker aus Bella Italia haben es sich vor einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, sich sämtlicher Genreschubladen der derberen Sorte zu bedienen und unter dem Banner THE GLAD HUSBANDS ein Werk der absoluten Vollbedienung zu kredenzen. Hier trifft Post Rock auf Hardcore, Punkrock auf Avantgarde, wütender Thrash Metal auf Melodien und Harmonien, ich bin schon jetzt ziemlich erschlagen von dem scheinbar so beschaulichen "Safe Places"-Album.



Dabei weiß das Trio aus der Provinz Cuneo definitiv, was es tut, wühlt es doch den dortigen Underground schon seit knapp neun Jahren auf. Doch ob wir hierzulande für solch einen Genre-Overkill bereit sind, steht noch in den Sternen. "Safe Places" ist trotz der Energie und schier nimmermüden Abwechslung ein doch ermüdendes Album, das dem Hörer nicht nur seine gesamte Aufmerksamkeit sondern auch Kraft stielt. Die endlosen Breaks erschweren die Suche nach dem roten Faden zunehmend, alles andere als easy-listening also.



Dabei leitet 'Out Of The Storm' noch halbwegs geradlinig ein, doch spätestens mit 'Where Do Flies Go When They Die?' (eine sehr gute Frage!) und 'Things That Made Sense' ist man nahe der dezenten Orientierungslosigkeit, obwohl manche Sequenzen speziell bei 'Midas' und 'Cowards Of A Row' wiederum gut gefallen und nach mehr verlangen. Hier noch ein Break, dort noch eine Idee – "Safe Places" steht für mich stellvertretend für den Ausdruck "weniger ist manchmal mehr". THE GLAD HUSBANDS will schlichtweg zu viel.



Wer jedoch selbst beim vertracktesten Prog Metal nach mehr Abwechslung schreit und bei bisherigen Post-Rock- und Core-Bands müde mit den Schultern zuckt, ist bei THE GLAD HUSBANDS an der richtigen Adresse. Ohren, die einfachere Töne gewohnt sind, dürften mit "Safe Places" allerdings einige Probleme haben.