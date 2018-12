Die Abspaltung von der Ex-Band als Wegweiser

Einer glücklichen Fügung folgend haben sich die Musiker von GLASSWORK 2013 von ihren bisherigen Mitstreitern bei ETERNAL DREAM getrennt. Während die Ex-Kapelle des Trios inzwischen auf ausgelatschten Female-Fronted-Pfaden unterwegs ist und auch auf ihrer jüngsten Veröffentlichung wieder aufgeblasenen Symphonic Power Metal zum Besten gibt, ist bei GLASSWORK ein ganz anderes Anspruchsdenken in Gang gesetzt worden, das auf "Fear And Trembling" zu fast schon cineastischen Prog-Rock-Events geführt hat.

Das neue Album der Truppe aus Malaga bietet genau die richtige Balance zwischen angeproggten Arrangements, melodischen Interludien, spannungsvoll inszenierten, sphärischen Highlights und abwechslungsreicher musikalischer Umsetzung. Die Grundstimmung der Scheibe ist derweil etwas düsterer, wird dann aber ständig von einigen Elementen aus dem Alternative-Sektor konterkariert und initiiert eine Verquickung, die man sonst eher von der amerikanischen Vertretung der progressiven Rockszene gewohnt ist. GLASSWORK liebäugelt allerdings nicht mit dem metallischen Part der Szene und ist folglich auch kein weiterer DREAM THEATER-Clone, wenngleich einige der Melodiebögen durchaus Parallelen zu den rockigeren Nummern des Petrucci-Ensembles aufweisen. Doch der Sound von "Fear And Trembling" ist weitestgehend eigenständig, obschon er an vielen Wegkreuzungen auch wieder unterschiedliche Fragmente aufnimmt und zwischen dem anspruchsvollen 'Desert Shapes'-Duo und dem vergleichsweise eher relaxten Schlusstrack 'Trembling (The Weight Of Golden Crowns)' kleine Welten liegen.

Doch die Spanier lassen sich hierdurch nicht aus der Ruhe bringen, bringen den roten Faden schließlich auch harmonisch unter und präsentieren mit "Fear And Trembling" ein richtig starkes, zeitgemäßes Prog-Rock-Album, das Fans von A PERFECT CIRCLE ebenso anchecken sollten wie Freunde der eher traditionellen Prog-Rock-Ware - mehr kann man in diesem Bereich eigentlich nicht erwarten!

Anspieltipps: Oceans (Unite The Earth), A Song For Sarah (About Silence And Virtue)