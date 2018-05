Einatmen. Dem Art Rock neues Leben einhauchen. Ausatmen.

GLASTON spielt den instrumentalen Art Rock Gott Sei Dank nicht nach dem Schema F, welches lautet, eine leise Einspielung über Minuten hinweg aufzubauen, um in einer Lärmorgie zu enden. Natürlich kann das auch heute noch funktionieren, aber es wird immer schwieriger, mit diesem Ansatz noch etwas Unikales zu erschaffen. GLASTON geht diesen Weg aber gar nicht erst. Hier stehen eher Bands wie OCEANSIZE oder 65DAYSOFSTATIC Pate, die das Kunststück schaffen, krumme Takte und komplexe Rhythmus-Patterns zu etwas wunderbar Fließendem zu formen. So kann man zugleich entspannt wie gespannt zuhören, was in der Musik sonst noch so alles passiert.



Und bei GLASTON ist dies viel. Jeder Song spannt einen weiten Harmoniebogen, der mal schwelgerisch und einfach nur schön sein kann, aber bisweilen auch dunkle Gewitterwolken aufziehen lässt. GLASTON agiert hiermit durchaus auf einem Level wie die asiatischen Vertreter MONO oder WAN WENG, deren Post Rock auf dieser Ebene ähnlich herzergreifend ist. GLASTON setzt allerdings mehr auf das Piano als melodietragendes Instrument, wobei die gefühlvolle, klassisch inspirierte Tastenarbeit von Selina Maisch gar ein wenig an IAMTHEMORNINGS Meister GLEB KOLYADIN erinnert. Ihr seht schon, nur die besten Referenzen für GLASTON, und das schon beim Debüt!



Warum es am Ende für mich noch nicht ganz in den Topnoten-Bereich geht, ist auch schnell erklärt. Noch ähneln sich die Songs zu sehr, vor allem beim nebenbei Hören. Setzt man hin und wieder noch ein paar kompositorische Duftnoten, werden diese Schweizer allerdings schnell ein heisser Kandidat für meine Top 10-Liste instrumentaler Art-Rock-Bands werden. Bei den Liedern ist 'Sunnar' ist auf jeden Fall schon ganz weit vorne.