Großes Ohrenkino

Das erste Wort, das nach all den verblüffenden Erfahrungen des neuen GLERAKUR-Albums über die Lippen geht, lautet 'monumental'. Der isländische Songwriter Elvar Geit Saevarsson hatte in der Vergangenheit schon einmal kurz angekündigt, welches Potenzial in seinem cinematischen Post-Rock-Projekt steckt und wie weit er auszuholen imstande ist, um ein triumphales Bombastwerk zu inszenieren, doch am Ende ist man doch wieder überrascht, mit welcher ja fast schon stoischen Ruhe der Nordeuropäer auf "The Mountains Are Now" zum Zuge kommt und wie die vielen minimalistischen Soundgemälde zu einem wunderschönen Bild zusammenwachsen.



Doch die neue Scheibe funktioniert wirklich nur in absolut entspannter Atmosphäre und bei völliger Ruhe. GLERAKUR zelebriert nämlich die Stille in der Musik, erforscht das Verborgene, Hintergründige, das Mythische und Mystische, das sich hinter dem großen Konzept verbirgt, das der Songwriter hier angepackt hat. Svaersson hat eines der berühmtesten isländischen Bühnenstücke des Dramatikers Jóhann Sigurhónsson als Vorlage verwendet, um seine heroischen und doch so zurückhaltenden Epen zu gestalten und vermittelt die Gefühlswelten dieses Stücks mit der puren Kraft instrumentaler Sounds. Man mag gar nicht vermuten, dass vier Gitarristen und zwei Schlagzeuger parallel zu Werke gehen, weil die introvertierten Klänge nur selten ausbrechen und die harmonischen Soundscapes keine Explosionen zulassen wollen. Doch "The Mountains Are Beautiful Now" wächst im Inneren aus sich heraus, entfaltet eine kaum beschreibliche Schönheit, die gerade in den letzten beiden Tracks der regulären Albumfassung gewaltig erscheint, und versteckt doch so viele Details, die in den ersten Durchgängen offenbar werden - denn selbst die vordergründige Stille zieht einen derart hypnotisch an, dass man tiefer in den fünf Songs versinkt als man sich zunächst eingestehen will. Und erst das schier mechanische Outro des abschließenden 'Fagurt Er Á Fjöllunum Núna' bringt einen wieder in die Realität zurück, aus der GLERAKUR seine Zuhörer für eine knappe Stunde mal völlig herausgebeamt hat.



"The Mountains Are Beautiful Now" ist schlussendlich eine Platte, mit der man sich sehr lange auseinandersetzen kann und auch muss. Doch das Album als solches ist noch nicht alles; Prophecy Productions hat gleich mehrere Fassungen veröffentlicht, die mit aufwendig gestalteten Extras und viel Bonusmaterial eine noch intensivere Reise in die Welt des isländischen Dramas erlaubt. Hier lohnt auf jeden Fall der Blick in die opulente Auslage, um einen allumfasenden Eindruck dieses Konzeptwerks zu bekommen. Doch auch die eigentliche CD-Fassung dieses Albums ist jeden Cent wert und sei an dieser Stelle noch einmal dringend empfohlen!