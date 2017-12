Überraschend anders - und überraschend gut!

Ich verfolge die Laufbahn von GLITTERTIND schon relativ lange und erinnere mich noch gut daran, wie naiv die ersten Gehversuche des seinerzeit erst 17-jährigen Masterminds Torbjørn Sandvik wirkten, als er auf dem Debüt seines neuen Projekts noch einen Weg suchte, die nordische Folklore in der Metal-Szene zu etablieren, ohne dabei zwangsläufig als Viking- oder Pagan-Act auftreten zu müssen.

In der Zwischenzeit hat sich aber eine Menge getan, denn GLITTERTIND ist längst eine anerkannte Kraft in der skandinavischen Folk-Szene geworden, hat sich aber auch Stück für Stück von den eigenen musikalischen Anfängen distanziert. Den größten Schritt hat die Band allerdings erst jetzt gewagt, denn auf "Himmelfall" ist definitiv nichts mehr so wie es einmal war. Sandvik und seine Begleiter blicken zurück auf die Ereignisse nach der Reformation, thematisieren die nachfolgenden Glaubenskriege und die große Depression, die schließlich auch in Norwegen angelangte. Doch statt mit Schlachtross und reichhaltigem Waffenarsenal auch musikalissch in den Krieg zu ziehen, hat sich GLITTERTIND für eine zurückhaltende, fast schon introvertierte Aufbereitung der Geschehnisse entschieden, die gelegentlich sogar bis in den Pop-Bereich hineinreicht und eine Seite der Band zeigt, die nicht jedem auf Anhieb schmecken wird. "Himmelfall" stellt das konzeptionelle Leitthema auf eine sehr hohe Stufe und wendet sich dabei von jedem metallischen Beigeschmack ab. Die heidnischen Wurzeln werden auch kompositorisch in entschlackter Form zurückgespiegelt, so dass die zehn Stücke abgesehen von einigen schunkeligen Singalongs erst einmal nicht viel Einprägsames bieten. Es ist die grundlegend eindringliche Atmosphäre, mit der die Norweger ihre Fans auf eine ganz andere Seite ziehen und sie letztendlich auch überzeugen, ihnen zu folgen, denn jede Note auf "Himmelfall" ist Folk in seiner ganz reinen, puristischen Form, zwar hier und dort von einigen poppigen Arrangements entfremdet, am Ende aber eigentlich das, was GLITTERTIND immer darstellen wollte.

Vielleicht wird nicht jeder mit der neuen Ausrichtung warm werden, und womöglich wird man GLITTERTIND für den radikalen Stilwechsel auch an mancher Stelle verurteilen. Blickt man aber einzig und alleine auf den letztendlichen Output, kommt man nicht umhin, der Band zu einem sehr authentischen, insgesamt auch überzeugenden Album zu gratulieren - und "Himmelfall" auch für die Risikobereitschaft seiner Erzeuger zu respektieren!