Eigentlich kein Grund zum Trübsal.

Anfang der 80er haben sich in Großbritannien ja Hard Rock/Heavy Metal auf der einen Seite und Post Punk auf der anderen eine Schlacht um die Gunst der kommerziellen Musikhörer geliefert. Rock und Metal hatte bei mir immer die Nase vorn, doch in den letzten Jahren kamen mir doch auch ein paar nette Bands mit Post-Punk-Einflüssen auf den Teller. GLOOM SLEEPER ist ein weiteres Beispiel für durchaus angenehm zu hörende 80er-Musik aus dem Jahre 2018. Die Bielefelder bestechen zwar nicht auf den ersten Hör, zumal die Stimme recht unauffällig und etwas gelangweilt wirkt. Aber wie so oft bekommt man nach weiteren Drehern dann das Gefühl für die Musik.

Und ich mag bei GLOOM SLEEPER besonders, wenn subtile psychedelische Noten auf die trockenen Clean-Gitarrenspielereien treffen. Dies öffnet in dem an manchen Stellen etwas limitiert wirkenden, recht minimalistischen Sound immer wieder Türen in größere (Klang-)Welten, die man aufgrund des Albentitels auch erwarten darf. Gut nachzuhören ist dies z.B. beim flotten 'City Of Unrest' und dem darauf folgenden 'Perceptions'. Da erinnerten mich die Bielefelder sogar ein wenig an den THE OSIRIS CLUB, um mal noch eine weitere neuzeitliche Band zu nennen, die geschickt Punkiges, Waviges, Progressives und Psychedelisches zu vermischen vermag. Ganz so weit vorne sehe ich GLOOM SLEEPERS aber noch nicht, da nicht alles auf "Luminous Galaxies" zwingend wirkt, weil einige Songs ein wenig zuviel dahinplätschern. Falls die Band es aber schafft, noch ein bischen Drama und Freigeist in die Musik zu integrieren, höre ich mir gerne noch ein weiteres Album an!