Ein Ohrwurm, der überall ein Zuhause finden wird

'Does Your Heart Feel At Home' fragen die schwedischen Rocker THE GLORIA STORY nicht nur mit dem Titel, sondern auch im Refrain ihrer neuen Single, mit der sie aus dem Stand heraus in die Gefühlswelt des Zuhörers vordringen können.



Klar doch, denkt man. Wobei die Frage durchaus diskussionswürdig ist, denn ob sich das Herz auch den jeweiligen Körper und dessen Besitzer wirklich ausgesucht hat, weiß man nicht.



Dass die Schweden mit dieser Nummer ein herzerwärmendes Stück locker-flockiger Musik vom Stapel lassen ist dagegen fix und auch gut so. Denn noch nicht einmal die Frage, ob dieser Track auch ein wirklich gelungener ist, wird aufkommen. Der sich auf Anhieb ins Gedächtnis einfräsende Refrain lässt so etwas nämlich schlichtweg nicht zu!



Ob man die Band auf Grund dieser Nummer nun eher in der Power-Pop-Ecke bei CHEAP TRICK einordnet, oder eher in die Abteilung der KISS-Fans, ist übrigens für die Zukunft auch nicht weiter von Relevanz. Was zählt ist das Ergebnis und das kann sich mehr als nur hören lassen!



Das Fazit lautet demnach: Kann man bitte noch mehr solcher Ohrwürmer abliefern! Völlig egal, wo genau diese ihr stilistisches Zuhause haben!