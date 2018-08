Von wegen "Down"...es geht aufwärts für die Schweizer!

Von wegen "All The Way Down"! Bei den Hard Rockern aus dem eidgenössischen Winterthur scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Zunächst einmal, weil sich die fünf Herrschaften auf gewisse Weise freispielen haben können und mit ihrem vierten Dreher sicherlich nicht mehr vorschnell in die AC/DC-Ecke eingeordnet werden. Und außerdem hat sich die Truppe auch insofern gesteigert, da die Hook-Dichte gehörig zugenommen hat.



Generell neu erfunden hat sich GLORIA VOLT aber keineswegs, die Truppe rund um den ausdrucksstarken Frontmann Fredi Volvo legt mit 'Dreamer' und 'Never Ever' nämlich sehr wohl "australisch" los, in weiterer Folge jedoch erweisen sich die Herren als vielseitiger denn je. So könnte etwa die nachdenkliche, melancholische Semi-Ballade 'Keep This Time (In Your Heart)' von der Machart her durchaus auch von früheren GOTTHARD-Alben stammen, während 'Dance With The Devil' mit einer amtlichen Dosis skandinavischem Rotz-Rock aus den Boxen kommt. Mit der Bekenner-Nummer 'Live My Life' präsentiert sich der Fünfer dann ebenso Rock-Radio-tauglich wie mit dem lässig gezockten, mit einem sich einbrennenden Refrain ausgestatteten 'Sydney', bevor man zum Finale mit dem Blues-Rocker 'Poison My Blood' noch eine ROSE TATTOO-Gedächtnis-Nummer vom Stapel lässt.



Gelungen ist GLORIA VOLTA nicht nur der Schwenk hin zu den erwähnten Neuerungen, es mangelt den Herren auch keineswegs daran, diese Tracks authentisch rüberzubringen. Nicht zuletzt deshalb ist auch davon auszugehen, dass die Vorzeichen nie besser standen um eine entscheidenden Sprung auf der Karriere-Leiter nach oben tätigen zu können. Daran sollte nicht einmal die mit 35 Minuten doch sehr bescheiden ausgefallene Spielzeit etwas ändern.