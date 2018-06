Die absolute Leichtigkeit des musikalischen Seins

Straft man eine Band ab, wenn man ihr unablässige Radiotauglichkeit vorwirft? Oder ist es umgekehrt ein Qualitätsattribut, wenn die leichte Zugänglichkeit des eigenen Songmaterials Musikkonsumenten jeglicher Coleur anspricht? Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte - und genau dort trifft man dann auch das aktuelle Album der GLORIOUS SONS.

"Young Beauties And Fools" hat einen sehr angenehmen Drive, ein paar schnell angelernte Melodien und hier und dort auch einen starken Pop-Einschlag, der so manchen Classic-Rocker vielleicht davon abhalten könnte, etwas näher in die Materie einzutauchen. Gerade zur Mitte des Albums trifft man den einen oder anderen Chart-Anbiederer, der dann jedoch wieder mit einer Leichtigkeit und Authentizität dargeboten wird, dass der Kontrast zwischen gelebter Anbiederung und der musikalischen Realität der Kanadier bereit genug gestaltet.

Zudem ist "Young Beauties And Fools" gerade im Zielsprint ein wirklich starkes Easy-Listening-Album, das mit dem leicht punkigen 'My Blood', dem einprägsamen 'Sawed Off Shotgun' und dem überaus harmonischen 'So Much Love To Give' so viele Highlight-Momente bietet, dass man die unbestrittene Massenkompatibilität der zehn Songs weniger kritisch aufnimmt, als man es an anderer Stelle womöglich tun würde. "Young Beauties And Fools" ist die musikalische Leichtigkeit mit einigen träumerischen Melodien und starken Gesängen. Rock & Roll mag anders klingen, aber nicht immer besser!

Anspieltipps: Sawed Off Shotgun, My Blood