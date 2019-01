Alles im grünen Bereich auf Album Nummer vier.

Der aus Gelsenkirchen stammende Ruhrpott-Fünfer führt sein bisher einschlägiges Konzept, welches inhaltlich von der Legende der Meeresgöttin Sedna handelt, auch auf seinem vierten abendfüllenden Longplayer fort. Ihr stark teutonisch klingender Metal (und das ist hier ausdrücklich absolut positiv gemeint) weist genügend Ecken und Kanten auf und hebt sich dadurch glücklicherweise meilenweit vom mittlerweile etwas Überhand nehmenden Trallala-und-hopsasa-Metal ab. Ein Grund dafür ist sicherlich auch Sänger Johnny La Bomba, der mit seinem rauen und kräftigen Organ trefflichst zum härteren Gesamtsound von GLORYFUL beiträgt. Bei den meist recht flott mit jeder Menge Double-Drums vorgetragenen und zudem gänzlich ohne Ballade auskommenden Nummern, stechen vor allem immer wieder die mitreißenden Soli des Herren Weiss hervor, die echten Headbangern schon mal das ein oder andere Freudentränchen an der Luftgitarre entlocken dürften.

Zwar trifft nicht jeder der hier vorliegenden elf Titel immer direkt ins Schwarze, aber mit 'The Oath', 'Brothers In Arms', 'Void Of Tomorrow', 'The Hunt', meinem absoluten Albumhighlight 'Desert Stranger' oder dem leicht an alte ICED EARTH erinnernden 'Sinners & Saints' ist die Trefferquote der fünf Herren jedoch mehr als ordentlich und rechtfertigt die Anschaffung von "Cult Of Sedna" jederzeit. Da auch das restliche Material des Albums ohne Komplettausfall auskommt, dürfen Anhänger von GRAVE DIGGER, UNREST, WIZARD und TORIAN jederzeit ein Ohr riskieren. Positiv hervorzuheben ist zudem auch das stimmige Coverartwork von Axel Hermann (ICED EARTH, MORGOTH, UNLEASHED, ASPHYX, GRAVE, SAMAEL).

Im Januar begibt sich GLORYFUL übrigens mit MOB RULES und den großartigen BRAINSTORM auf eine gemeinsame Europa-Tour. Ein wirklich cool zusammengestelltes Package wie ich finde, das mit seinen drei exzellenten Gitarren-Duos, namentlich Ihlenfeld/Loncaric (BRAINSTORM), Lüdke/Janssen (MOB RULES) und Weiss/Basten (GLORYFUL) wohl Freunde doppelläufiger Gitarren bestens unterhalten dürfte.