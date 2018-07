Krach. Punkt!

'Cold Oven' - das ist derjenige Song auf dem aktuellen GNAW THEIR TONGUES-Album, der sich noch einigermaßen aushalten lässt, weil die Vermischung aus Noise-Elementen, Industrial-Atmosphäre, brachialem Black Metal und ziemlich wüstem Grindcore hier nicht über alle Stränge schlägt. Blickt man indes auf das restliche Material von "Genocidal Majesty", erlangt man früher oder später den vollkommenen Nervenzusammenbruch. Das lärmige Etwas, das Maurice de Jong in seinem Projekt kreiert, hat weder Hand noch Fuß, geschweige denn einen echten Leitfaden, sondern vermengt schlicht und ergreifend die krachigen Facetten der oben genannten Genres zu einem völlig undifferenziert produzierten Cocktail, der mit so vielen Reißzwecken gefüllt ist, dass man sich vorm Abgang ebenso fürchtet wie vor weiterem Material dieser verstörenden Paranoia-Jukebox.



"Genocidal Majesty" ist der Soundtrack für den durchtriebenen Wahnsinn, eine anhaltend bizarre Klangcollage, bei der man ständig einen schnellen Ausweg sucht, ihn aber deshalb nicht findet, weil GNAW THEIR TONGUES von Variation genauso viel hält wie von echter Kunst. Dieses Album ist ausschließlich dazu gedacht, Extreme zu sprengen, und das um jeden Preis. Doch die Effektshow, die de Jong hier auffährt, schießt weit übers Ziel hinaus und ist am Ende vor allem eines: übermäßig und geradezu unerträglich anstrengend. Mit dieser Krachkulisse wird das Projekt keine Zukunft haben!