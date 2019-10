Mehr über Go Go Gazelle

Augenzwinkernde Unterhaltung mit selbstironischer Attitüde

Mit diesen Jungs mag man gerne auf der Couch sitzen und diskutieren - gerne auch mal bei billigem Bier und alten Platten. GO GO GAZELLE hat eine klare Botschaft, die manchmal auch ein wenig politisch geprägt ist, letztlich aber einen wirklich guten Mittelweg zwischen Predigt und Entertainment findet.

Auf "Aufstand am nördlichen Ende der Couch" gibt es fünf wirklich feine, gelegentlich Ska-getriebene Punkrocker, die relativ schnell zugänglich sind, aber eben nicht bloß das übliche Geschrammel bieten. Die Message ist den Musikern wichtig, allerdings wird sie (im wahrsten Sinne des Wortes) nicht bierernst verpackt, sondern oft genug ironisch und auf eine eigenartig humorvolle Art und Weise auch wieder komisch - der Weg dieser Band eben, mit Fakten und Ungerechtigkeiten umzugehen. Dass dabei dennoch gerne mitgesungen werden darf, liegt einerseits an den eingängigen beschwingten Grooves und den leicht nachvollziehbaren Texten, die sich wohlbekömmlich von den Plattitüden der Deutschrock-Community abheben und Plakatives gegen Nachdenkenswertes eintauschen. Die Mundharmonika als wunderbares Begleitinstrument sorgt derweil für Stimmung, die Grooves gehen sofort in Mark und Bein, und auch wenn der Gesang hier und dort etwas mehr Power vertragen könnte: Am Ende überzeugt auch er.

Es wäre wünschenswert, dass die Band relativ bald auf kompletter Distanz nachlegt und die guten Eindrücke festigt. In GO GO GAZELLE steckt sowohl lyrisch als auch musikalisch eine Menge, das Augenzwinkern gefällt einfach sehr, und in Sachen Energie ist auch genug geboten. Beifall und eine Empfehlung sind der Lohn, den diese Truppe gerne mit einer erneuten Tour zurückzahlen darf!