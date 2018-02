Langsam aber sicher geht die Luft aus...

Sicherlich dürfen sich die Herren von GOAT OF MENDES unter der Hand als Mitbegründer der hiesigen Pagan-Metal-Szene eingruppieren lassen. Die Band ist bereits seit 1994 aktiv, hat live und im Studio ihren Mann gestanden und sich gerade in der ersten Bandphase einen Namen im deutschen Underground gemacht. Gleichzeitig hat das Quintett zuletzt aber feststellen müssen, dass man ohne Fleiß in keinem Business einen gefühlt angemessenen Preis erzielt. Und da sich GOAT OF MENDES musikalisch auch nicht mehr sonderlich erquickend weiterentwickelt hat, kommt es schließlich dazu, dass Platten wie "Hagzussa - Riding The Fence" mehr oder weniger im Untergrund verschwinden.

Die neue Scheibe kann nämlich nur in den seltensten Fällen glänzen, und zwar in jenen Augenblicken, in denen die Herrschaften das Tempo in die Höhe treiben. Der quasi-Opener 'Mother, Crone, Maiden' mit seinen flotten 80s-Thrash-Riffs mag in diesem Sinne zwar kein typischer GOM-Track sein, weckt aber Erwartungen, die das Ensemble in den nachfolgenden Tracks nicht mehr bestätigen kann. Stücke wie 'Riding Fence' und 'An Empty Hand (Can Still Clench A Fist)' sind Gefangene eines kreativen Dilemmas, das größtenteils in der Unentschlossenheit der Handelnden begründet ist. Denn je weiter "Hagzussa - Riding The Fence" voranschreitet, desto uninspirierter wirkt der Stoff, den GOAT OF MENDES hier platziert hat. Lediglich das abschließende 'Mabon (Impending Darkness)' erreicht noch einmal das geforderte Niveau, kann aber auch nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass seine Urheber den Eindruck vermitteln, ihren kompositorischen Zenit längst überschritten zu haben.

GOAT OF MENDES hat einen eigenen, verdienten Platz in der Geschichte dieses Genres, aber Alben wie dieses sprechen leider dafür, dass es Zeit ist, die Story zu beenden, bevor die Band ihr eigenes Vermächtnis zerstört.

Anspieltipp: Mother, Crane, Maiden