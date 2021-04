Uggha Uggha.

Zeitgenössischer Urhöhlenmensch-Todesmetall, ahja. Zugegeben, nach "Doppelgängers" aus dem Jahre 2010 hab ich GOAT THE HEAD komplett aus den Augen und Ohren verloren, erinnerte mich aber daran, dass mich der Death Metal der Band mit sehr viel Spaß, einer mächtigen Portion Groove und dem berühmt berüchtigten Augenzwinkern über große Strecken doch zu unterhalten wusste. Mehr als zehn Jahre später kehren die Cave-Metaller aus Trondheim wieder zurück, um mit "Strictly Physical" an alte Zeiten anzuknüpfen.

Und das klappt auf ihrem Drittwerk auch ganz gut. Die Band, die sich vor fast 20 Jahren von Mitgliedern von THORNS, TROLL und KEEP OF KALESSIN gründete, erfindet das Rad bisweilen nicht neu. Da das Auge jedoch mitmampft und das Artwork gut mundet, gibt man auch dem Inneren eine berechtigte Chance. Und durch ihre humorvolle, brachiale aber auch spielfreudige und rohe Herangehensweise heimsen die GOAT THE HEAD-Jungs Sympathiepunkte ein.

Mal etwas rockiger ('Exhaler'), mal vollkommen bekloppt ('Darwinian Minions'), mal kalt wie eine Hundeschnaute ('Fit For Swine'), doch immer mit der gewissen Prise Witz und Humor ('A Three Krater Symposium'), kann man gar nicht anders als die Norweger zu mögen, es sei denn, man geht auch heutzutage zum Lachen in den Keller. Und auch die Melodie-Liebhaber kommen wahrlich nicht zu kurz ('The Call Of Ixodes').

Ihr seht: Grob in die Death-Metal-Schublade gepackt, passen die GOAT THE HEAD-Jungs dort aber nicht richtig rein. Zu vielschichtig und über die Erdscheibe hinausschauend deckt dieses knallbunte skandinavische Genre-Allerlei sämtliche Sparten ab, die man sich ausgehend vom Ursprung denken kann. Wie dem auch sei, "Strictly Physical" ist genau deshalb ein unterhaltsames Album einer Band, die hoffentlich bald wieder etwas mehr an Fahrt aufnimmt.