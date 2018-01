Lachen ist gesund - aber nur, wenn es auch witzig ist!

Diese Amis sind mir eine Spur zu sehr durchgeknallt - und dabei sind ihre musikalischen Anlagen eigentlich richtig gut. Doch GOAT WAR, das strahlt zumindest die neue EP aus, hat zu viel Freude daran, seinen an sich starken Speed Metal zu einer Freak Show auszuweiten, in der einige merkwürdige Falsett-Passagen eingebaut werden, die das Material wiederum in ein sehr kurioses Licht werfen. Denn der vermeintliche Fun-Anteil wirft die energiegeladenen Hochgeschwindigkeitsgeschosse wieder ein ganzes Stück zurück - besonders eine an sich starke Nummer wie 'Fuck Possessor'.



Dass man mit weniger Klamauk gleich viel besser fährt, beweisen der Opener 'Goathammer' und der ebenfalls überzeugende Rausschmeißer 'Black Grave', in denen sich die Band schlicht und einfach darauf konzentriert, einen feinen Cocktail aus aggressivem Speed Metal und Todesblei-affinem Old-School-Thrash zu produzieren, der auch im Abgang keinen fiesen Nebengeschmack aufweist. Vielleicht sollte sich die Band künftig auch genau auf diesem Pfad weiter fortbewegen und diese EP als Versuchsobjekt abschreiben. Das scheint nämlich wesentlich mehr Sinn zu machen, als mit äußerst skurrilen Mitteln um jede Form der Aufmerksamkeit zu buhlen. Aber macht euch selbst ein Bild, denn die Band verschenkt das digitale Exemplar von "Warwolf" kostenlos bei Bandcamp!



Anspieltipp: Goathammer