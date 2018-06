Unruhe und reichlich Hektik

Eine Opposition zur schrittweise aufkeimenden Kommerzialisierung des Genres - so könnte man den zweiten Longplayer der hiesigen Black-Metal-Chaoten von GOATH sicherlich betrachten. Allerdings wurden derartige Maßnahmen bereits vor 20 Jahren durchgeführt, konnten jedoch nicht dazu beitragen, dass der Black Metal lediglich im Typus der alten Schule weiterentwickelt wurde. Und daran wird auch die neue Scheibe der noch recht frisch agierenden Herrschaften nicht viel ändern.

Betrachtet man "II - Opposition" allerdings als ein Tribut an jene Tage, in denen die Bösartigkeit des Black Metals noch nicht gänzlich erforscht schien, wird man wahrscheinlich über weite Strecken Zufriedenheit signalisieren - zumindest so weit, wie GOATH sich nicht selbst überschlägt und ein wenig Struktur zulässt. Denn die anhaltende Hektik, diese stete Unruhe, die mit den neun Songs einhergeht, ist ein anhaltender Störfaktor, der das Hörempfinden spürbar beeinträchtigt und das Album selbst immer wieder aus dem Konzept bringt. Zwischen einigen ungestümen, fast schon War-Metal-tauglichen Offensiven präsentiert sich GOATH recht häufig sehr chaotisch und unstrukturiert, baut einige wenig förderliche Breaks ein und stellt sich vor allem in den Midtempo-Pasagen durchaus selbst ein Bein, weil man ständig neue Richtungen einschlägt, die irgendwann nicht mehr in Gänze schlüssig wirken. Die Folge: Oftmals geht der Drive verloren, und wenn GOATH nicht gerade mal aufs Gas drückt und die Blasts auspackt, wird "II - Opposition" relativ zügig uninteressant.

Radikal und unbarmherzig sind sie, die neuen Tracks, doch gleichzeitig auch lähmend verkopft: GOATH hat noch einiges an Arbeit vor sich, um beim vermeintlich entscheidenden dritten Album den Schritt nach vorne zu machen. Die aktuelle Scheibe liefert indes nur selten Indizien für einen bevorstehenden Durchbruch.

Anspieltipp: Purity Of The Unseen