War Metal aus der Waschmaschine

GOATKRAFT ist auf dem Papier die perfekte Underground-War-Metal-Kapelle: dreckiger, unterproduzierter Sound, wüste Raserei, kormpomisslose Brutalität und eine undefinierbare Genre-Mischung, die zu gleichen Teilen den Black-Metal- und Todesblei-Sektor bedient. Oder kurz zusammengefasst: Die Herren haben ganz offensichtlich eine Liebe für BLACK WITCHERY, nicht nur weil deren 'Unholy Vengeance Of War' als Bonus noch hinten draufgepackt wurde.



Allerdings muss man schon recht großzügig mit dem chaotischen Sound des neuen 12"-Releases umgehen, um wirklich etwas Positives herauszufiltern. Die Songs sind am Ende nämlich nur darauf fixiert, sich im höchsten Tempo der puristischen, stumpfen Raserei hinzugeben, und selbst in den Phasen, wo mal ein kurzer, nicht ganz so mechanischer Groove eingestreut wird, siegt die Primitivität ganz deutlich über jeglichen Anflug von halbwegs ansprechendem Songwriting, welches schließlich auch noch vom vernichtend miesen Garagensound zunichtegemacht wird.



Es gibt sicherlich einige vergleichbare Alben, die schon als Kult durchgegangen sind, und es gibt ja auch einen Markt für räudiges Getrümmer wie jenes, welches man auf "Angel Slaughter" vernimmt. Es gibt aber eben auch die Meinung, dass nicht jeder extreme Exkurs auch wirklich schmackhaft ist - und Letztgenannter mag ich mich dann auch anschließen!