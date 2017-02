Gut, aber wahrscheinlich nicht gut genug!

Diese Finnen wollen es kurz und schmerzlos machen und peitschen ihre neuen Stücke in gerade einmal 31 Minuten übeer die Ziellinie. Was nun nach brachialer Raserei ausschaut und zumindest theoretisch nach flottem Abwasch klingt, ist in der Praxis jedoch wesentlich epischer und ausladender komponiert. GOATMOON ist bemüht, den melodischen Sound zu zelebrieren, einige Pagan-Inhalte ins Songwriting einzubinden, nach wie vor aber die radikale Kante des klassischen Black Metals nach außen zu kehren - doch leider ist das Resultat am Ende zu beliebig.



"Stella Polaris" ist im Grunde genommen ein recht anständiges Album, das mit einigen feinen Hooklines überzeugt und gerade zu Beginn den Eindruck erweckt, die Suomis würden gerne mal in die Offensive gehen. Doch mit wachsender Spieldauer erscheinen die Tracks zu schematisch, die Folk-Elemente werden nicht mehr mit gleicher Leidenschaft eingebaut, und vor allem gerät der Stoff viel zu vorhersehbar. Eigentlich bleiben nur noch die Melodien auf der Haben-Seite, doch auch hier ist Verschleiß vorprogrammiert, selbst wenn man bei Songs wie 'Warrior' und 'Overlord' gerne noch ein paar weitere Durchläufe genießt und sich hier auch konsequent mitreißen lässt.



Doch in der Summe wälzt sich die Band in Fremdzitaten, filtert das Beste der Originale heraus und kann sich nicht darüber beklagen, wenn der Mangel an Eigenanteilen am Ende als größtes Manko herausgestellt wird. Noch einmal: "Stella Polaris" hat einige wirklich gute Momente und ist auch in einem Rutsch genießbar. Doch an langfristige Beschallung ist eben genau deswegen nicht zu denken, weil die Trumpfkarte immer die gleiche ist und irgendwann eben nicht mehr als perfekter Joker funktioniert. Ergo: Gutes, aber eben nicht dauerhaft lohnenswertes Werk!



Anspieltipps: Overlord, Kansojen Hävittäjä