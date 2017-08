Määäh!!

So langsam habe ich den Überblick verloren, wer alles eine Ziege im Namen trägt. MILKING THE GOATMACHINE, GOATWHORE, BLACK GOAT, ARMORED GOAT... - gebt einfach mal auf www.metal-archives.com "Goat" ein und stöbert ein wenig herum. Doch kommen wir unter anderem zum vorliegenden Fall: Die Ziegen des Fegefeuers. Nach zwei kleinen Demo-Achtungserfolgen im Untergrund des Kölner Undergrounds servieren uns die Rheinländer von GOATS OF PURGATORY nun ihren nächsten Satansbraten. Gegründet hat sich die Truppe bereits vor sechs Jahren, es wurde also höchste Zeit, "Visions Of Bloody Masses" ins Rennen zu schicken.

So gibt es vorwiegend sehr kauziges, leicht rumpliges, aber dadurch nicht weniger charmantes Schwermetall mit einer ordentlichen Prise Black-, Thrash- und Black-Metal-Nuancen zu hören. Die Songs sind eingängig und nicht allzu kompliziert gestrickt, was jedoch auch den Vorteil hat, dass sich diese binnen kurzer Zeit durchaus behaupten können. Zugegeben, allzu viel darf man von den vier vorliegenden Brocken nicht erwarten. Und trotzdem klingen 'Mandatory Massacre', 'Crawling' und natürlich das beginnende Titelstück nicht schlecht. Ob das auch über eine vollständige Albumdistanz gefällt, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, doch für die Länge einer schnuckeligen EP machen die Fegefeuer-Ziegen eine nicht allzu plumpe Figur.