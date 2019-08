Deutsche All-Star-Band mit sensationellem US Metal!

Hinter GOBLIN'S BLADE verbirgt sich die neue Wirkungsstätte von Jörg Knittel, der seit Dekaden unter anderem bei DAWN OF WINTER, TRAGEDY DIVINE, MY DARKEST HATE und SACRED STEEL mit größtenteils erstklassiger Musik in Erscheinung getreten ist. Nun hat er sich mit den Rhythmuskollegen von MY DARKEST HATE Roberto Palacio (Bass) und Claudio Sisto (Drums) zusammen getan und unter dem Banner eines Heathen-Songs eine neue Band gegründet. Die musikalische Ausrichtung: US Metal der alten Schule. Fehlt nur noch der geeignete Sänger dazu. Dieser hört auf den Namen Florian Reimann und ist Eingeweihten natürlich als Frontmann von DESTILLERY ein Begriff. Dass bei dieser Besetzung musikalisch nicht viel anbrennen kann, weiß man eigentlich bereits vor dem Anhören der drei Songs dieses Appetizers.



Legt man das Teil nun aber in den Player wird man von der Urgewalt des eröffnenden 'Final Call' förmlich umgeblasen. Erinnerungen an selige HELSTAR-Zeiten werden schnell wach, denn auch dieser Texas-Fünfer hatte zu "Remnant Of War"-Zeiten eine derartig gewaltige Klampfen-Macht am Start. Der feine Unterschied zu GOBLIN'S BLADE ist allerdings: Hier hören wir nur einen Gitarristen und wir schreiben das Jahr 2019. Böse Zungen könnten jetzt das Attribut "altmodisch" aus dem Hut zaubern, liegen damit aber komplett daneben. Die Gründe sind schnell aufgezeigt. Erstens waren die Jungs von HELSTAR schon damals ihrer Zeit weit voraus und Zweitens ist hier eher der Begriff "traditionell" angebracht. Sicherlich spielen heute auch noch andere Bands diesen Stil, aber mir fallen nicht viele Truppen ein, die mich mit ihren aktuellen Alben dermaßen abholen können. Man merkt halt sofort, dass hier die Mischung aus Herzblut und jahrelanger Erfahrung zusammen kommen. Obendrein ist der Gesang von Florian auch einfach grandios! Er jongliert meisterlich mit allen Tonlagen und kommt dabei immer extrem kraftvoll aus den Boxen. Ganz großes Kino!

Die Band hat in der Zwischenzeit einen Deal mit Massacre Records unterschrieben, sodass wir uns wohl auf eine bald erscheinende Langrille freuen können. Die hier vorgestellte, auf 100 Exemplare limitierte EP, ist leider ausverkauft. Von daher kann ich nur empfehlen auf der Bandpage regelmäßig nach Updates und Hörbeispielen zu suchen. Es lohnt sich!