Richtig FETT!

Dass sich die Herren von GOD SYNDROME erst ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums um die entsprechenden Vertriebswege kümmert, ist mal wieder so eine Sache. Wir sprechen hier von einer unglaublich talentierten Extrem-Metal-Combo, die mit druckvollen Blasts, einigen packenden Melodien und einer durchaus modernen Aussrichtung, die hin und wieder sogar bis in den Industrial/FEAR FACTORY-Sektor hineinreicht, auf Anhieb Euphorie entfacht - und dann braucht es leider wieder viel zu lange, bis die Außenwelt von einer Platte wie "Controverse" Notiz nimmt.

Umgekehrt möchte man sich gar nicht ausdenken, was wohl geschehen wäre, hätten sich die Russen weiterhin im heimischen Underground verschanzt und ihrem dortigen Dasein gefristet. Man hätte wohl nie etwas von fulminanten Brutalo-Soundtracks wie 'Dark Sand' und 'Clan' erfahren, wüsste sicherlich nicht um die großartige Inszenierung von purer Brachialität in 'Mercy' und 'Summon The Sun' und würde auch nicht erfahren, dass der Grenzbereich zwischen Death Metal und Metalcore noch einige unerforschte Verwinklungen bereithält, in die ausgerechnet diese junge, engagierte Truppe nun eindringt.

Bevor der Konjunktiv nun aber Überhand nimmt und man den Fokus auf die Nebenschauplätze der Musik liegt, sei kurz und knapp darauf hingewiesen, dass GOD SYNDROME ein echtes Monsteralbum erschaffen hat, dessen elf Kompositionen in allen Belangen begeistern: massive Brutalität, perfekt eingeflochtene Harmonien, Gänsehaut-Shouts und effizientes, vielseitiges Songwriting. Vielleicht ist es besser, dass man gar nicht weiß, wie viele begnadete Acts in Russland immer noch um Anerkennung und Support kämpfen. Glücklicherweise hat GOD SYNDROME es an die Oberfläche geschafft und mit "Controverse" ein echtes Meisterwerk eingespielt!

Anspieltipps: Summon The Sun, The Last Option, Fire, Mercy