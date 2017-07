Elchtod galore!

Wer genau "In A Pitch Black Grave" bestattet werden soll, ist aus den neun Songs der neuen GODS FORSAKEN-Scheibe nicht herauszuhören. Allerdings haben die Skandinavier ganz offensichtlich noch einmal die Schaufel ausgepackt und die alten DISMEMBER-Kamellen ausgepackt, die zweifellos eine treibende Inspiration beim Songwriting gewesen sein dürften. Denn im Großen und Ganzen klingt die Scheibe wie ein leicht modernisierter, produktionstechnisch etwas aufgefetteter Verwandter von "Death Metal" respektive "Hate Campaign". Fred Estby und sein jüngeres Vermächtnis als Bestandteil einer der meistunterschätzten Acts der skandinavischen Szene hat Wirkung gezeigt - und tut es immer noch.



Der Unterschied zu den früheren Releases der schwedischen Legende besteht nämlich lediglich darin, dass im Studio noch wuchtigere Resultate erzielt werden konnten als in den späten 90ern. Das Material bewahrt sich seinen Charme und seine gelegentlich doch sehr dreckigen Sounds, fegt aber wie ein Orkan über die Lauschlappen und distanziert sich zumindest in diesem Punkt ein wenig von der klassischen Elchtod-Schule - verständlicherweise, denn GODS FORSAKEN muss nicht zwingend zurückschauen. Denn mit den Einflüssen von einst, den technischen Möglichkeiten von heute und dem Songwriting-Talent der einzelnen Mitstreiter ist auf "In A Pitch Black Grave" ein richtig tolles Tribut an die alten Tage entstanden, eine Erinnerung mit dezent modernem Beigeschmack, aber eben auch ein richtig geiles Geschoss, dass die Qualitäten der Stockholm-Szene mit denen des Göteborg-Outputs vereint und als Quintessenz des skandinavischen Death Metals problemlos funktioniert. Und ehrlich: Welcher Band gelingt sowas heute noch, ohne direkt mit Plagiatvorwürfen konfrontiert zu werden? Wenigen, sehr wenigen, aber eine von ihnen ist GODS FORSAKEN!



Anspieltipps:An Odyssey Of Broken Bones, Black Winds Of Genocide, Curse Of The Serpent