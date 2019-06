Rare Zeitreise.

Die Göttersklaven aus dem Saarland haben sich für ihre neuste Veröffentlichung etwas ganz besonderes einfallen lassen: So gibt es im Jahre 2019 des Herrn nicht bloß ein neues GODSLAVE-Album, sondern eher eine Ansammlung jener Raritäten, die die Band um Bernie Lorig und Frontschreihals Thommy Pickard in den Jahren ihres Bestehen so von der Leine gelassen hat.

So beinhaltet "10/10" jene Songs, die auf den limitierten und längst vergriffenen "Thrashed"-Split-EPs mit befreundeten Bands wie beispielsweise ERADICATOR, IMPACTOR oder THRASHTANICA zu hören waren. Insbesondere die Dosenöffner 'Vodcarnivore' und der Veröffentlichungsopener 'Our School' haben mächtig Zunder und machen auch noch Jahre nach ihrem erstmaligen Overkill immernoch Laune. Mit 'Final Dosage' wird sogar ein Song von ERADICATOR gecovert.

Wer zudem bereits in den Live-Genuss der fünf Herrschaften kam, wird sich an den drei Live-Versionen auf "10/10" erfreuen. So wurden 'S.O.S. – Slave Our Souls', 'Green Zone' und der Titeltrack der letztjährigen Brechstange "Born Again" extra für diese Compilation aufgenommen und dem Raritäten-Sammelsurium hinzugefügt. Guter Sound, energische Performance und ein energischer Wumms sorgen auch hier für einen entsprechenden Headbang- und Fistraiser-Faktor.

Die-Hard-Fans kommen aber auch noch beim brandneuen Titeltrack auf ihre Kosten, zu dem extra ein schmuckes Behind-The-Scenes-Video gedreht hat. Und generell hat der Neuankömmling im GODSLAVE-Songuniversum sehr viel Potential, auch künftig auf den Bühnen dieser Welt zum Zuge zu kommen.

So ist "10/10" eine für Fans gelungene Veröffentlichung, durch die Geschichte der Göttersklaven zu reisen und dabei so manchen Rohdiamanten für sich zu entdecken. Die Luftgitarre kommt jedenfalls wieder zum Zuge.