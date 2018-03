Thrash Metal quer durch die Genre-Landschaft.

Knapp drei Jahre ist es her, dass "Welcome To The Green Zone" das Licht der Welt erblickt hat. Seitdem ist einiges bei GODSLAVE passiert. Gitarrist Michael hat die Band verlasse und wurde durch Manni ersetzt, der bereits auf dem STATUS QUO-Tribute "Whatever We Want" als Gast zu hören war. Zudem haben die Saarländer erfolgreich eine Crowdfunding-Kampagne hinter sich gebracht, so dass die Jungs mittlerweile mit ihrem eigenen Bandbus durch Deutschland fahren. Nach alldem hat sich GODSLAVE aufgemacht, um Album Nummer fünf einzuspielen. Das fertige Produkt "Reborn Again" liegt jetzt endlich vor.



Musikalisch hat GODSLAVE auch mit dem neuen Gitarristen keine neuen Wege beschritten. Auf "Reborn Again" regiert die Thrash Keule, die weder der Bay Area noch der Ostküste Amerikas oder dem deutschen Thrash zugeordnet werden kann. Auch wenn GODSLAVE anno 2018 aufgrund Thommys neuem Vocal-Stil oftmals an OVERKILL erinnert (insbesondere 'Burn You All' könnte aus der Feder von DD Vernis und Bobby Elsworth stammen), springen die Saarländer quer durch die Genre-Landschaft. Mal ein bisschen TANKARD, mal ein bisschen TESTAMENT, METALLICA oder eben OVERKILL. Dabei klingen die Songs aber keinesfalls so, als würden man die genannten Bands kopieren. Trotz der gewissen Parallelen zu anderen Bands, hat GODSLAVE einen eigenen Sound in ihrer Musik.



Es kann auch mal eine ordentliche Portion STATUS QUO sein. STATUS QUO? Ja! Wie GODSLAVE bereits mit der Tribute CD gezeigt hat, sind die Saarländer große STATUS QUO-Fans und zollen mit 'Rock On, Man!' auch auf "Reborn Again" ihren Tribut. Und der Song ist vollkommen gelungen, er tut das, was der Titel sagt. Er rockt! Und er passt trotz der musikalischen Differenzen zum Thrash Metal wunderbar aufs Album.



Ansonsten liefern 'Burn You All', 'Reborn Again' (sehr eingängiger Refrain), 'Unseen Storm', 'Thrashed To The Max' und Co. sehr gute Unterhaltung und dürften besonders live vollkommen überzeugen. Ungewohnt ist es jedoch, GODSLAVE mal mit deutschen Vocals zu hören, wie man es auf dem abschliessenden 'Jetzt erst recht!' dargeboten bekommt. Ungewohnt, aber keinesfalls schlecht oder deplatziert.



"Reborn Again" ist ein frisches Thrash-Album, das von Anfang bis Ende Spaß macht und man am liebsten direkt wieder auf Play drücken will. Einziger wirklich befremdlicher Moment ist das Western-Banjo in 'Instrumental Illness', aber bei dem Stücktitel wirkt es doch passend.