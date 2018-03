ALICE IN CHAINS meets DREAM THEATER.

Seit nunmehr zehn Jahren ist GODSTICKS für einen sehr eigenwilligen Mix aus proggigen Sounds und alternativen Strukturen bekannt - oder umgekehrt, je nachdem, wie man es nun sehen mag. Die Band konnte zuletzt mit THE PINEAPPLE THIEF durch die Clubs ziehen und dort auch das Material ihres neuen Silberlings "Faced With Rage" vorstellen, der in Sachen Eigensinn selbst für die Waliser noch einmal neue Weichen stellte. Die zehn Songs erinnern ein wenig an die eigentümlichen Klangexperimente, die DREAM THEATER auf "Falling Into Infinity" ausprobiert hat, und schlagen schließlich die Brücke zu FATES WARNINGs "A Pleasant Shade Of Grey", insbesondere was die Gitarrensounds angeht, die hier einen sehr rifflastigen Anstrich bekommen.

Was GODSTICKS aber irgendwie abgeht, ist das gleichzeitig präsente Gespür für einprägsame Melodien, von denen die UK-Boys scheinbar nicht allzu viel halten. Hier und dort gibt es zwar minimale Hooks, jedoch haben andere Dinge auf "Faced With rage" einen wesentlich höheren Stellenwert als die Zugänglichkeit der Kompositionen. Und mitunter gestaltet sich gerade das bei den ersten Lauschangriffen auch als echtes Problem. Denn die neuen Songs sind auf eine recht unangenehme Art und Weise sperrig; man will irgendwie gar nicht so recht durchdringen, weil die modernen Grooves und die komplexen Rhythmen irgendetwas in sich tragen, das keine großen Reize auslöst. Und trotzdem besteht das Bedürfnis, tiefer einzutauchen, unter anderem auch weil GODSTICKS in der Vergangenheit schon klar beweisen konnte, dass die Musiker als Vertreter einer neuer Prog-Generation durchaus brauchbare Statements bringen können.

Und siehe da: Mit ein wenig Geduld kommen sie dann doch, jene Momente, in denen man sich mitgerissen fühlt, in denen alles einen Sinn ergibt und "Faced With Rage" den Funken überspringen lässt. Vielleicht geschieht dies nicht ganz so häufig wie noch auf "Emergence", aber entscheidend isst schlussendlich, dass es überhaupt passiert - und davon war nach den ersten Höreindrücken des neuen GODSTICKS-Albums absolut noch nicht auszugehen!



Anspieltipps: Angry Concern, Revere