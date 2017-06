Lahme Bolzerei

Drei Demos, eine EP und ein Split-Releasse sind die magere Bilanz der letzten 20 Jahre. Bei GOLDENPYRE lief es vor allem in den letzten Jahren nicht rund; die Band zog sich mehrfach zurück, ein Plattendeal war auch in weiter Ferne, und als der neue Frontmann Jarder anno 2009 starb, schien es endgültig vorbei zu sein. Doch die Jungs haben sich noch einmal zusammengerauft und erhalten nun endlich auch die Unterstützung, die sie in all den Jahren benötigt hatten. Schade nur, dass das Material ihres neuen Silberlings nicht allzu spektakulär ist.

Man könnte genauso gut behaupten, bei GOLDENPYRE seien die kreativen Prozesse tatsächlich zum Stillstand gekommen. Die acht neuen Stücke sind über weite Strecken ziemlich einfallslos, das ewige Midtempo-Geschreddere wird schnell monoton, und die Besetzung der Mikro-Position sollten sich die Portugiesen auch noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Die Grunts sind nämlich alles andere als mitreißend - so wie leider auch das eigentliche Resultat des jüngsten Songwriting-Ablaufs.

Daher machen wir es an dieser Stelle auch kurz und schmerzlos: So tragisch die Bandgeschichte von GOLDENPYRE auch sein mag, so hart die Band in den letzten Jahren auch kämpfen musste, so lahm ist leider auch ihr neuestes Album. "In Eminent Disgrace" ist jedenfalls nicht derjenige Silberling, mit dem man ein 20-jähriges Jubiläum gebührend feiert - vorsichtig gesagt.