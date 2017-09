Ein überraschendes Comeback mit wenigen Überraschungen

Auch wenn John Feldmann die Band nie offiziell zu Grabe getragen hat, konnte man zuletzt nicht mehr davon ausgehen, dass GOLDFINGER noch einmal neuen Stoff publizieren würde. Die letzte Platte datiert aus dem Jahr 2008 und brachte einige Veränderungen mit sich, die den Fans mächtig Sorgen bereiteten. Feldmann arbeite fortan nämlich vorwiegend als Songschreiber für viele renommierte Kollegen und hatte auch seinen Anteil am formidablen BLINK 182-Comeback, das er nun aber insofern für sich nutzen konnte, dass niemand geringerer als Travis Barker die Drums für den neuen GOLDFINGER-Release bedienen durfte. Ein gutes Zeichen für eine Wiederkehr unter völlig neuen Bedingungen?



Nun, das Line-up war auch in der Vergangenheit nicht zwingend von Feldmanns Mitstreitern abhängig, weil der Sänger und Gitarrist die Songs im Alleingang komponierte und auch als Aushängeschild fungierte. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass die Truppe heute aus einem All-Star-Team besteht, dem außerdem noch MXPX-Bassist Mik Herrera angehört. Und dieses Trio hat schließlich eine Platte eingespielt, die sich strikt an den Erwartungen des Publikums orientiert, wenig Wagnisse eingeht und vielleicht auch aus zahlreichen Eigenzitaten besteht. Ein Kritikpunkt? Nein, diesmal nicht, schließlich wissen die Herren am allerbesten, wie man melodischen Punk-Rock so komponiert, dass die Masse ihn sofort schluckt, aber auch das eingeschworene Publikum zufireden ist.



Einige Songs von "The Knife" mögen zwar sehr stark in Richtung Popmusik gehen, andere hingegen erfreuen sich des ungebremsten Charmes der ersten GOLDFINGER-Platten und haben auch die nötige Energie, livehaftig ordentlich abzuräumen. Oder kurz gefasst: Feldmann hat ein allzu typisches GOLDFINGER-Album zusammengestellt, dass hier und dort gerne etwas rauer hätte klingen können, grundsätzlich aber jeden zufrieden stellen dürfte, der die Band schon etwas länger verfolgt.



Sind das nun durchschlagende Argumente für eine blinde Investition? Tja, wenn man GOLDFINGER kennt, dann sicher schon! Und wer (Pop-)Punk-Rock als Ansammlung durchgängig melodischer, einprägsamer und leichgt verdaulicher Noten versteht, wird da auch zustimmen. Revolutionen werden eben irgendwo anders gestartet; hier indes lebt die Konstanz. Von dahr: Welcome back!



Anspieltipps: A Million Miles, Beacon, Liftoff