Cooler, unverkrampfter Hard Rock!

Da ist er ja wieder, Michael Goldschmidt, der mit seiner Kapelle bereits vor einigen Jahren mit seinem zweiten Album den Befehl "Shut Up And Rock" erteilte. Das war für mich ein erstes, beachtliches Ausrufungszeichen, und mit "Fire" klingt GOLDSMITH etwas reifer, die Kompositionen voller und der Sound kräftiger. Im Vergleich zum Vorgänger ist das tatsächlich der Hauptunterschied. Weiterhin dominiert gradliniger Hard Rock, nur etwas weniger rotzig ist er geworden.



Gitarrist und Bandleader Goldschmidt scheint eine Prise DEEP PURPLE in seinen Sound integriert zu haben, speziell die Orgel, die Jens Fritz gekonnt bedient, deutet darauf hin. Und wie besagte musikalische Vorbilder scheint GOLDSMITH in den guten, abwechslungsreichen Kompositionen mit der Einstellung vorzugehen, dass sie niemandem etwas beweisen wollen, sondern einfach nur das tun, was sie gerade selbst gut finden. Wenn es dabei auch noch ein Publikum unterhält, umso besser.



Mit 'Fire' und 'Higher Sphere' finde ich zwei absolute Knaller, und mit 'I See 'Em Coming' nur einen eher schwachen Song, der Rest ist immer sehr hohes Niveau und sogar verbessert gegenüber dem Vorgänger, sodass ich uneingeschränkt empfehlen möchte, dass dieses Album von den Classic Rockern der deutschsprachigen Republiken mehr Aufmerksamkeit erhält. Es lohnt sich!