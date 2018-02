Spannender, moderner Rock mit bekannten Gesichtern.

Es gibt Alben, da fällt es einem auf einmal wie Schuppen aus den Augen, so ein Album ist "We Will All Be Gone", so eine Band ist GOOD TIGER. Bereits nach den ersten Songs fragte ich mich nämlich, wer denn bloß hinter der Band steckt, so professionell und so eigenständig wie das klingt, müsste man doch bestimmt den einen oder anderen Protagonisten kennen? Und siehe da: Den Gesang übernimmt Ex-TESSERACTs Elliot Coleman, der allerdings nur die EP "Perspective" (2012) der Engländer eingesungen hat. Aber es geht noch weiter: Die Gitarre übernimmt Joaquin Ardiles, den moderne Progger gewiss von THE SAFETY FIRE (R.I.P.) kennen und die Kessel rührt Alex Rüdinger, ein Drum-Workaholic, der bereits u.a. mit THREAT SIGNAL, THE FACELESS und THE HAARP MACHINE zusammengearbeitet hat.



Daher überrascht es nicht, dass GOOD TIGER moderne, verspielte Rockmusik macht, jedoch ist die Musik sehr fließend und wunderbar melodiös, nicht etwa coreig oder djentig. Und Coleman hat ein extravagantes Organ, dessen Klarheit mich spontan an Claudio Sanchez (COHEED AND CAMBRIA) erinnert, eine Wohltat geradezu!



Der Hit des Albums heißt eindeutig 'Salt Of The Earth', hier spielt GOOD TIGER alle Vorzüge aus, ein großer Refrain untermauert den Eindruck. Schade ist lediglich, dass der gute Tiger es leider nicht schafft, diesen Level zu übertreffen, geschweige ihn zu wiederholen. Die übrigen neun Tracks sind aber doch weit mehr, als nur schmückendes Beiwerk, sie sind vertonter Zeuge einer Band, die zwar nicht das Rad neu erfindet, aber ihr Ding durchzieht, ohne Alleinstellungsmerkmale zu scheuen. Da wären unbedingt noch Songs wie 'Blueshift', 'Just Shy' und 'Nineteen Grams' zu nennen, die ebenfalls vor Charakter und Eingängigkeit glänzen - und dennoch!: "We All Will Be Gone" schafft es trotz aller musikalischer Raffinesse, nicht aus einem selbst auferlegten Korsett aus Dynamik und Agogik auszubrechen, mit dem paradoxen Ergebnis, dass die Songs untereinander sehr ähnlich klingen und nach einem Albumduchlauf nicht zwingend sofort der zweite folgen muss.



Klar bleibt aber, dass Freunde oben genannter Referenzen GOOD TIGER unbedingt ein Ohr oder zwei leihen sollten.