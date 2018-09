Re-Release der 7" aus 2013

"Covered In Skin" ist kein Neuling im GOREGAST-Katalog, sondern lediglich die Neuauflage der seinerzeit als 7" aufgelegten Single, die inzwischen zumindest auf regulären Wegen nicht mehr erhältlich sein dürfte. Das Label bringt die drei Tracks daher noch einmal als Mini-CD auf den Markt, um der Nachfrage gerecht werden zu können - eine gute Entscheidung, wie ich finde.

Denn so kurz das Vergnügen auch sein mag, so intensiv ist letztlich die Performance der Band, die mit dem flotteren Titelstück und dem brachialen 'Mindcreeper' zwei exquisite Todesblei-Geschosse mit dezenter skandinavischer Tendenz in die Menge abfeuert. Vor allem die potenzielle B-Seite macht einiges her und sollte Freunden der etwas druckvoller produzierten, zeitgemäßeren Elchtod-Ware bestens runtergehen. Mit dem Cover von GRAVEs 'Soulless' schließt die knapp viertelstündige EP mit einem echten Kracher, der in der klangtechnisch angenehm aufgefetteten GOREGAST-Version sogar noch besser gefällt als das Original - und das will schon was heißen.

Aus diesem grund sollte man nicht lange fackeln und sich dieses schmucke Teil greifen, bevor es wieder ausverkauft ist. In der Zwischenzeit dürfen die Herren ruhig auch wieder neues Material vorbereiten - gerne auf dem Niveau von "Covered In Skin"!