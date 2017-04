Party und Death Metal? Ja, haut hin...

Dass diese estonische Truppe konventionelle Ideen reichlich bescheiden findet, hat sie schon auf den vorherigen drei Alben unter Beweis gestellt. Und auch auf "Antikeha" geht GORESOERD einen ziemlich merkwürdigen Weg bei der Zusammenstellung der einzelnen Fragmente. Die Band bedient sich im Punk-Bereich, schielt hin und wieder zum heftigeren melodischen Metal aus finnischen Landen, hat grundsätzlich aber einen Todesblei-Unterbau, der sich sowohl in den Grooves als auch in den Growls deutlich bemerkbar macht.



Die Kombination all dieser Inhalte führt schließlich zu einem ziemlich wilden Party-Mix, der in Nummern wie '66' und 'Elajas' sogar hitverdächtige Nuancen annimmt, aufgrund seiner teils sehr freakigen Ausstrahlung aber ohnehin gefangen nimmt.



"Antikeha" ist voll gestopft mit interessanten Melodien und noch interessanteren Kontrasten und entpuppt sich schnell als Masterpiece des etwas heftigeren Crossovers. Die GORESOERD hat zwar viele genretypische Merkmale an Bord, vermischt diese aber immer wieder mit stilfremden Versatzstücken, so dass der Überraschungsefekt von der ersten bis zur letzten Sekunde erhalten bleibt. Manch einer mag das sicher als durchtriebenes Projekt mit Hang zum Geltungsbedürfnis abstempeln, was sich irgendwo auch nachvollziehen lässt. Doch die Esten schreiben gute Songs, sie zelebrieren die Unabhängigkeit und haben bei der ganzen Sache spürbar eine Menge Spaß. Den Zuschlag erhalten sie daher auch nicht wegen der exotischen Mischung, sondern schlichtweg weil "Antikeha" sehr gute Unterhaltung bietet und den Death Metal mal aus einer anderen Pespektive zeigt!



Anspieltipps: 66, Elajas, Antikeha