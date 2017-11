Mainstream-Appeal und klebrige Melodien

Eigentlich ziemlich bescheuert, dass bereits bei den ersten Klängen eines Albums, das durch und durch melodisch ist und sicherlich auch eine sehr breite Zielgruppe erreichen wird, abzuwägen ist, inwieweit das Material überhaupt originell ist und die Urheber mit ihrer Combo individuell genug auftreten, um sich in der großen Szene durchsetzen zu dürfen. Bei THE GOSPEL YOUTH ist zwweifelsfrei festzustellen, dass die Band den Mainstream anvisiert und sich auch nicht sonderlich darum kümmert, ob die Ergüsse des ersten Albums tatsächlich genügend Eigenständigkit mitbringen. Die Briten wollen einfach nur unterhalten, einprägsame Melodien schaffen und Singsalongs generieren, die man auch auf der Bühne gemeinsam feiern kann - und in dieser Disziplin gibt die Truppe auch eine wirklich gute Figur ab.

Natürlich kann man über den gebügelten Sound von "Always Lose" geteilter Meinung sein, und es muss gar nicht weit ausgeholt werden, um zu erkennen, dass THE GOSPEL YOUTH über kreative Einschränkungen verfügen, die man in dieser Form eigentlich gar nicht begrüßen mag. Doch andererseits: Die Band schreibt gute Songs, die Hooklines kleben und das Mindestmaß an Abwechslung ist der neuen Scheibe auch vergönnt. Ob sich die Band langfristig wird halten können, ist sicherlich davon abhänig, inwieweit sie bereit ist, den eigenen Sound weiterzuentwickeln. Denn "Always Lose" ist eine Momentaufnahme, deren vermeintlich kreativer Output eine beschränkte Haltbarkeit hat. Aber warten wir es einfach ab - denn für genau diesen Augenblick ist der Erstling der jungen Musiker ein unterhaltsames Stückchen poppiger Alternativer-Musik.

Anspieltipps: Gin And Black Coffee, Spirit Of Boston