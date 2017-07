Indie Pop für alle Sinne!

Cecilia Della Peruti ist ein Chamäleon, das in der heutigen Popkultur noch eine Menge zu sagen hat. Die Frontdame und Chefdenkerin von GOTHIC TROPIC möchte nicht nur eine Menge bewegen, sie packt die Sachen auch an und ist schließlich imstande, den Independent-Sektor mit einer Art von Leben zu füllen, welche so eigensinnig und auch eigenständig ist, dass man der in Los Angeles stationierten Songwriterin gar nicht genug Beifall spenden kann. Denn inhaltlich ist "Fast Or Feast" fast schon revolutionär genial!

Dabei vermutet man nach den ersten Noten der neuen Scheibe zunächst noch, Peruto wolle sich als Alternatives Pop-Sternchen einen Namen machen: Die Indie-Fragmente kommen noch nicht richtig durch, die Melodien haben etwas Verschleißbares an sich, und am Ende sind Nummern wie 'Stronger' und 'How Life Works' auch nicht die ganz großen Momente auf diesem Album. Solche folgen nämlich erst in der zweiten Hälfte von "Fast Or Feast", welche gleichzeitig auch die wesentlich experimentellere ist. Irgendwo zwischen Emiliana Torrini und Tori Amos entdeckt die GOTHIC TROPIC-Musikerin eine reizvolle Nische, die mit gelegentlichen Psychedelic-Abwandlungen, ein bisschen R'n'B, Retro-Pop und Progressive Rock gefüllt wird. Tracks wie 'Cry Like A Man' und 'Feed You To The Sharks' sind schließlich der Höhepunkt einer auf "Fast Or Feast" chronologisch aufgeführten Entwicklung, die in einem wunderschönen, musikalisch recht anspruchsvollen Finale kulminieren und dort die wahre Klasse dieses Projekt dokumentieren.

Es mag im weitesten Sinne Popmusik sein, aber die alternativen Gedanken, die GOTHIC TROPIC hegt und pflegt, sollten abseits des üblichen Tellerrands auch so manchen Rock'n'Roll-liebenden Zuhörer begeistern können!