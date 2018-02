The Other Side

Zehn Hits - warum also nicht anerkennend nicken?

Björn Alexander Brem hat sich längst für den Weg des geringsten Widerstands entschieden: Schon die letzten Scheiben zeigten eine deutliche Mainstream-Tendenz, die der GOTHMINISTER-Mastermind auf dem neuen Release sogar noch verstärkt, um sich als Dauerbrenner in den einschlägigen düsteren Tanztempeln der Nation noch stärker zu etablieren. Und die Gothic-Discotheken dürfen sich wieder auf zehn durchweg einprägsame Tracks im Spannungsfeld zwischen Gothic und Industrial Rock freuen, die zwar im Großen und Ganzen einem durchschaubaren Schema untergeordnet sind, aufgrund ihrer feinen Hooks aber eben auch wenig Angriffsfläche liefern - denn was der GOTHMINISTER auf "The Other Side" treibt, ist wirklich gut.

Dabei sträubt sich einiges dagegen, die berechnende Herangehensweise in den zehn Songs gutzuheißen: "The Other Side" greift mit barschen Grooves und explosionsartiger Dynamik an, spielt die melodische Komponente offensiv aus und präsentiert sich im Vergleich zum letzten Album wieder angenehm heavy. Aber trotzdem hat das Ganze einen mechanischen Beigeschmack, den die zehn Kompositionen auch dann nicht abstreifen können, wenn man sich das überraschend hohe Maß an Abwechslung vor Augen führt.

Doch was bringt es, das Haar in der Suppe zu suchen, nur weil das Gefühl einen in seiner Überzeugung nicht komplett bestätigen möchte? Man muss einfach anerkennen, dass Mr. Brem diesmal einen guten Job gemacht hat und den GOTHMINISTER wieder zurück ins Kabinett geführt hat. Dort war er nämlich wegen einiger eher schwächerer Leistungen entfernt worden - doch dort gehört er mit einem solchen Album wieder hin!

Anspieltipps: Ich will alles, We Are The Ones Who Rule The World