In dieser Form gerne weitere 25 Jahre!

Die zwölfte Studio-Langrille der Schweizer markiert das 25-jährige Bestehen der Hard Rocker. Da lässt man schon mal unwillkürlich die Parade der starken Alben und großen Hits aus schweizer Edelstahl passieren. Davon gibt es wahrlich genug und die kommende Tour, die sicher eine besondere Jubiläums-Setliste enthalten wird, dürfte für Fans handgemachten Hard Rocks ein Fest werden. Bleibt nur die Frage, ob man sich auch auf die neuen Songs des Albums "Silver" freuen darf?

Grundsätzlich macht GOTTHARD natürlich nichts wirklich anders auf dem aktuellen Album, sodass nichts einem "ja" auf diese Frage entgegensteht. Aber das dürften Kenner der Band auch nicht erwartet haben. Doch ist die Antwort auf die Frage vielschichtiger als ein einfaches "ja". Denn "Silver" hat einige Höhen, ist jedoch auch nicht frei von Tiefpunkten. Zuerst einmal hat der neue Rundling einen deutlich bluesigen Touch, mehr als auf dem Vorgänger "Bang". Die beiden ersten Songs, 'Silver River' und 'Electrified', sind deutliche Zeugen dafür. Diese bluesige Note, eingebaut in starke Hard-Rock-Songs, eröffnet das Album auf großartige Weise. Auch die seichte, aber tolle Single 'Stay With Me' überzeugt und wird live sicher zu großen Publikumschören ausarten. So weit, so stark. Doch auf diesem Niveau schafft GOTTHARD es nicht zu verharren. Mit 'Beautiful' folgt ein schmalziges Lied, das versucht, den Spagat zwischen altem Melodic Rock und modernem Songwriting zu schaffen und dabei kläglich scheitert. Während es beim ersten Hören noch zu Schulterzucken führt, nervt es ab Runde zwei ganz gewaltig und entpuppt sich nach einer Weile als scheußlich. Sorry, Jungs, das Ding ist ein Schuss in den Ofen.

Dafür entschädigt aber 'Everything Inside', das wiederum mit Herz, Blues und Schmiss überzeugt und obendrein einen coolen Chorus sein eigen nennt. Jetzt jedoch fahren die Herren ganz dicke Gefühle auf und lassen einen Schmachtfetzen namens 'Reason For This' auf den Hörer los, der neben den offensichtlichen Anleihen an SEALs 'Kiss From A Rose' als einzigen Vorteil mit seiner Kürze aufwarten kann. Danach folgt das akustische 'Not Fooling Anyone', das etwas besser ist, aber eben gerade in der Kombination von zwei sehr ruhigen Songs nicht gerade glänzen kann. Anstatt nun den Hörer wieder aus der Lethargie zu reißen, folgt mit 'Miss Me', das gut zu WHTESNAKE passen würde, aber durch eine ziemlich platte Melodie im Refrain runtergezogen wird, ein weiterer wenig überzeugender Song.

Wow, was ist los? Hat die Band etwas ihr Pulver nach nur vier starken Liedern verschossen gehabt? Nein, ich kann Entwarnung geben. Es handelt sich nur um einen Durchhänger im Mittelteil, denn jetzt geht es wieder rund: 'Tequila Symphony No. 5' rockt wieder ordentlich und macht Spaß, obwohl ich bei dem Titel eigentlich einen eher humoristischen Song erwartet hatte. Das Ding sollte auf jeden Fall auf die kommende Setliste, live macht der Song sicher viel Spaß. Außerdem beweist GOTTHARD nun, dass die Musiker auch anno 2016 noch großartige Balladen schreiben können. 'Why' hat alles, was den vorherigen ruhigen Songs gefehlt hat: die richtige Mischung aus Gefühl und Melodie, ohne zuviel von beidem zu nehmen, und trotzdem eine ordentliche Dynamik. Das ist die beste Ballade des Albums!

Soweit versöhnt mit "Silver" legen die Schweizer noch ein paar Schippen drauf, denn das seichte und bombastische 'Only Love Is Real' macht auch wieder alles richtig, 'My Oh My', das übrigens keine SLADE-Coverversion ist, rockt gut und gradlinig und der Rausschmeißer 'Blame On Me', für den man sich mal eben das Riff von STATUS QUOs 'Just Supposin'' ausgeliehen hat, beendet GOTTHARDs Zwölfte auf hohem Niveau.

"Silver" ist ein gutes Album geworden, dass unter einer Schwächepeiode im Mittelteil leidet und insgesamt mit zehn Liedern statt dreizehn tatsächlich mitreißender geworden wäre. Aber nichtsdestotrotz haben wir es mit echtem schweizer Qualitätsrock zu tun. So gesehen ist das Jubiläum mehr als geglückt und wir hoffen auf weitere 25 Jahre und zwölf zusätzliche Alben. Auf diesem Niveau ist GOTTHARD ein Garant für großartigen Hard Rock und verteidigt erfolgreich den Titel als beste Stahlschmiede der Eidgenossen.