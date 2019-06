Bring On The Music - Live at The Capitol Theatre (2CD/2DVD)

Perfektes Live-Paket zum 25-jährigen Jubiläum

Von kaum einer Band existieren wohl mehr offizielle wie auch unzählige inoffizielle Liveveröffentlichungen. Aber im audiovisuellen Bereich gibt es durchaus noch ein bisschen Nachholbedarf. Umso schöner ist es, dass uns GOV'T MULE zum 25-jährigen Jubiläum eben mit einer solchen Veröffentlichung beglückt. Am 27. und 28. April 2018 wurden dazu zwei Shows im Capitol Theatre aufgenommen, einem historisches Theater im Dorf Port Chester im Westchester County in New York, welches das perfekte Ambiente zu diesem Anlass bot.

Das Ergebnis erscheint jetzt unter dem Titel "Bring On The Music - Live at The Capitol Theatre" und ist eine absolute Vollbedienung für Fans. Beide Shows bestehen, wie sollte es auch anders sein, aus komplett unterschiedlichen Setlisten. Leider erscheint der erste Abend nur auf Doppel-CD, dafür wurde Tag Nr. 2 gefilmt und darf jetzt auf zwei DVDs oder wahlweise Blu-Ray bewundert werden. Und so sehr ich GOV'T MULE-Livealben liebe, so ist es doch eine andere Sache, Warren Haynes und seinen Mannen nicht nur beim Musizieren zuhören, sondern auch zusehen zu können. Die besondere Atmosphäre eines GOV'T MULE-Konzertes wurde hier perfekt mit insgesamt neun Kameras eingefangen. Fans dürfen sich auf fast drei Stunden musikalischen Hochgenuss freuen. Als Bonusmaterial bekommen wir zusätzlich noch ein schönes Video mit einer von Warren Haynes solo vorgetragenen Version von 'Traveling Tune', und mit 'Soulshine' dürfen wir bei einer Bandprobe zusehen.

Den zweiten Konzertabend gibt es übrigens auch noch extra auf einer Doppel-CD zu erwerben. Für Vinyl-Freaks erscheint eine Auswahl von Stücken beider Auftritte jeweils als Zweifach-Vinyl - Fanherz was willst du mehr!

Während sowohl Vinyl als auch die Doppel-CD wie geplant am 28. Juni erscheinen werden, wurde die Veröffentlichung des 2CD-2DVD Paketes und der Blu-Ray auf den 19. Juli verschoben.