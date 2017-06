Highway, Schirmchen-Drink und Sonnenbrille.

Kalt wie eine Hundeschnauze - für Fans des coolen Southern Rocks mit entsprechendem Jam-Faktor ist GOV`T MULE seit Jahren eine Bank. Seit ihrer Gründung vor 23 Jahren hat das Side-Projekt der ALLMAN BROTHERS um Klampfen-Virtuose Warren Haynes und Saitenzupfer Allen Woody neun reguläre Studioalben - neben unzähligen Bootlegs, Live-Veröffentlichungen und Remix-Geschichten - herausgebracht und damit die Blues-Rock-Gemeinde reihenweise verzückt. Und anders wird es mit "Revolution Come...Revolution Go" auch nicht sein.



Nun, Woody ist seit 2000 nicht mehr dabei, doch auch mit dessen direktem Nachfolger Jorgen Carlsson, Danny Louis und Matt Abts hat Haynes unfassbar viel Spaß in den Backen. Es groovt, es bluest und dank der imaginären Sonnenbrille auf der Nase blendet die grelle Southern-Rock-Sonne auch nicht so sehr, dass der geneigte Hörer irgendwann zu viel bekommen könnte.



Nein, Album Nummer zehn ist durch die Bank weg cool, hat von knackigem Rock ('Pressure Under Fire', 'Drawn That Way'), über tolle Jam-Sessions ('Thorns Of Life', 'Dreams & Songs') bis hin zu grandiosen Ruhe-Phasen, die der lässigen Gesamtstimmung die Krone aufsetzen, fast alles zu bieten, was das GOV`T MULE-Herz zum Hüpfen bringt.



Von der letztgenannten Song-Sorte heben sich vor allem 'Pressure Under Fire' und 'Easy Times' ab - so etwas Lässiges, tief Verträumtes macht einfach sehr viel Spaß und bilden einen tollen Kontrast zum restlichen 2017er Material. So kann man "Revolution Come...Revolution Go" attestieren, dass es sich um ein Album voller Ecken und Kanten, einer coolen Attitüde und noch coolerem Southern-Blues-Rock-Flair geworden ist. Das haben Haynes und Co. wieder toll hinbekommen.