Wundertüte made in Boston

GOZU – ein Name, der seit 2009 für schön staubigen Stoner Rock mit dezent psychedelischer Schlagseite und ordentlichem 60's bzw. 70's-Flair steht. Und zumindest kann man den Boston-Rockern nicht nachsagen, dass sie auf der Stelle treten würden. So gibt es in regelmäßigen Abständen stets neue, durchaus interessante Musik in der Schnittmenge aus AUDIOSLAVE, BLACK LABEL SOCIETY und HAWKWIND zu bewundern. Klingt abgedreht? Ist es auch, Freunde.

Überraschenderweise wird die Linie, die GOZU mir mit "Revival" gezeigt hat, fortgeführt. Und gleich zu Beginn fällt der organische Sound, dieser unwiderstehliche Vibe auf, der vor rund 50 Jahren die Runde machte. Richtig, in dieser Zeit wurden die Großen der Szene geboren, die mit unter anderem GOZU durchaus legitime Nachfolger gefunden haben. Ob das ganze Procedere im Jahr 2018 noch immer zeitgemäß ist oder ob jene Urväter des Rocks für immer unantastbar bleiben, sollte jeder für sich beurteilen.

Und so machen auch aktuell abgedrehte Twists, lässige Soli und kräftige Schwänker in die verschiedensten Genres den Hauptanreiz aus, denn "Equilibrium" oder GOZU im Allgemeinen gleichen einer Wundertüte. Oder eben der Pralinenschachtel von Forrest Gump. Mal wird wild geträumt, mal träumend gewildert, mal entspannen sich die Jungs auf ganzer Linie, mal werfen sie mit kernig trockenen Riffs nur so um sich, als sei es das Normalste der Welt.

Wie dem auch sei, so wissen nicht alle Songs wie die erste Single-Auskopplung 'Manimal', 'The People vs. Mr. T' oder auch 'Ballad Of ODB' derart zu gefallen, bisweilen sind sogar einige Sandkörner im Getriebe. Der erhobene Zeigefinger zeigt sich vor allem in den Stücken mit Überlänge, die dann doch ein ums andere Mal zum Skippen einladen. Doch darf man das bei dieser Genreexplosion, die die Rocker mit ihrem neuen Album hier fabrizieren, auch verzeihen, denn schließlich weiß das Gesamtkonstrukt doch zu gefallen. Wer weiß, was die Zukunft bringt, spannend auch wenn nicht unbedingt von mir persönlich favorisiert ist das GOZU-Genre.